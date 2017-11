NMBS wil 4.400 jobs minder tegen eind 2022

De NMBS wil verder snoeien in haar personeelsbestand. Het spoorbedrijf wil het aantal voltijdse equivalenten terugbrengen van 20.628 in 2014 naar 16.228 eind 2022. Dat blijkt donderdag uit een nota over het nieuwe ondernemingsplan, die De Tijd kon inkijken.