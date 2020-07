NMBS werkt aan app die drukte op trein weergeeft HLA

01 juli 2020

17u49

Bron: Belga 0 Spoorwegmaatschappij NMBS wil later dit jaar een app lanceren waarmee reizigers een idee krijgen van de bezettingsgraad van de treinen. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woensdag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit.

De minister kondigde de app aan in zijn antwoord op een vraag van Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld). "Momenteel ontwikkelt NMBS een app die een inzicht moet geven in de bezettingsgraad van de trein. Het is de bedoeling de app aan haar klanten te kunnen voorstellen in het laatste kwartaal van 2020", zei de minister.

Woordvoerder Bart Crols van de NMBS bevestigt dat zo'n app in ontwikkeling is, zonder meer details te verschaffen.

Kust

Eerder deze week trok de burgemeester van Knokke-Heist al aan de alarmbel. Volgens hem is de NMBS verantwoordelijk voor het “exporteren van het coronavirus van Brussel naar de kust”, indien de spoorwegmaatschappij geen “waterdicht protocol” zou uitwerken voor de aanpak van drukte op de treinen naar de Belgische kust deze zomer. Ondertussen liet de NMBS al weten dat er op de website een link zal komen naar de druktebarometer van Westtoer. Daarop kunnen mensen zien of het in een kustgemeente te druk is en kunnen ze dus hun uitstap uitstellen of verplaatsen. Als blijkt dat de kust te vol zou zijn, kan de NMBS tot drie dagen op voorhand extra treinen naar de kust schrappen.