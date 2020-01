NMBS-website na urenlange problemen weer online AW PVZ

25 januari 2020

16u17

Bron: Belga 0 De website van spoorwegmaatschappij NMBS, die sinds zaterdagochtend plat lag door serverproblemen, is weer operationeel. Dat meldde NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman rond 16.30 uur.

Wie naar de website wilde surfen, kreeg urenlang een foutmelding. De app van de NMBS werkte wel de hele tijd, net als de ticketautomaten in de stations "We zijn niet gehackt, we hebben (enkel) serverproblemen", klonk het bij de NMBS op Twitter.