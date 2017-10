NMBS waarschuwt voor zwaar verstoord treinverkeer door reactiedag 10 oktober SPS

11u01

Bron: Belga 0 Photo News De NMBS verwacht op dinsdag 10 oktober, als gevolg van de stakingsaanzegging die werd ingediend door de socialistische spoorbond, zwaar verstoord treinverkeer. Ook internationale verbindingen dreigen getroffen te worden.

De stakingsaanzegging werd ingediend door de ACOD, zonder medewerking van de andere bonden. Ze past in een bredere actiedag binnen de overheidssector, gericht tegen het beleid van de regering-Michel.



Het spoorverkeer kan hiervan hinder ondervinden vanaf maandagavond 9 oktober om 22 uur tot dinsdagavond 10 oktober, 22 uur. Ook het internationale treinverkeer dreigt getroffen te worden. In Frankrijk wordt er eveneens gestaakt op 10 oktober.



"De NMBS betreurt dat deze staking het reistraject kan verstoren. Ze zal er alles aan doen om de reizigers in realtime en zo gedetailleerd mogelijk te informeren over het treinverkeer", zegt het spoorbedrijf vrijdag in een persbericht. Onder meer op de website, de schermen in de stations en via Twitter wordt informatie verspreid.