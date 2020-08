NMBS vraagt uitstel gratis railpass “omwille van evidente redenen van sanitaire veiligheid” LH

21 augustus 2020

11u15

Bron: Belga 0 Spoormaatschappij NMBS heeft een uitstel van de gratis railpass gevraagd, "omwille van evidente redenen op het vlak van sanitaire veiligheid en opdat NMBS haar reizigers op de meest veilige manier kan blijven vervoeren, inclusief op sanitair vlak". De NMBS wilde dat de maatregel werd uitgesteld tot een gunstiger tijdstip op vlak van sanitaire veiligheid, legt de maatschappij vrijdag uit.

De NMBS zegt nog in de loop van de volgende dagen te zullen communiceren over de praktische kant van de aanvraag van de gratis railpass. Dat zal kunnen via een aparte website.

Het kabinet van de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR) had vrijdag aangekondigd dat de gratis railpass wordt uitgesteld tot 5 oktober, om "sanitaire redenen".

In juli was de gratis railpass al uitgesteld tot september, om mensenmassa's te vermijden op drukbezochte plaatsen. Aanvankelijk zou elke Belgische inwoner ouder dan 12 jaar na 17 augustus die pass hebben kunnen gebruiken.