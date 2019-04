NMBS vraagt tien jaar langer exclusiviteit op binnenlands reizigersvervoer LH

03 april 2019

15u21

Bron: Belga 0 Spoorwegmaatschappij NMBS wil de garantie krijgen dat ze ook de komende tien jaar de enige operator blijft voor het gesubsidieerde binnenlandse reizigersvervoer per spoor, ondanks de in 2023 geplande liberalisering. Dat staat in een memorandum dat de NMBS rondstuurde in de aanloop naar de verkiezingen van mei.

Het vrachtvervoer en het internationale reizigersvervoer per trein zijn al langer geliberaliseerd. Eind 2020 komt ook de vrijmaking van het binnenlandse reizigersvervoer op gang. Vanaf dan kan de NMBS concurrentie krijgen op binnenlandse lijnen, maar de nieuwkomers zullen daar geen subsidies voor krijgen. De laatste stap zou vanaf 2023 volgen. Dan zou ook het gesubsidieerde treinverkeer vrijgemaakt worden, wat betekent dat de overheid zou moeten gaan werken met openbare aanbestedingen. Maar die laatste stap kan uitgesteld worden.

Enige ontvanger van subsidies

En het is op zo'n uitstel dat de NMBS aast. De maatschappij "vraagt de Belgische staat de onmiddellijke bevestiging van haar opdracht van openbare dienst door middel van een rechtstreekse toewijzing voor een periode van tien jaar, voor het volledige Belgische net", zo staat er in het memorandum. Dat betekent dat zij nog tien jaar als enige subsidies zou krijgen voor binnenlandse reizigersverbindingen in heel België.

Tegelijkertijd vraagt de maatschappij een actualisering van haar opdracht, duidelijkheid over de financiering ervan in die tien jaar, en een meerjareninvesteringsplan in onder meer stations en nieuwe treinen voor dezelfde periode.

Beloftes

In ruil belooft de spoorwegmaatschappij te evolueren naar "een moderne, digitale, operationeel en financieel performante onderneming ten dienste van al haar klanten". Ze belooft de stiptheid te verhogen, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de treinen te verbeteren, en het voorstadsnet verder uit te bouwen. Ze pleit er ook opnieuw voor haar tarieven meer te kunnen differentiëren.

Het memorandum is bestemd voor alle stakeholders van de NMBS, zoals overheden, politieke partijen en reizigersorganisaties.