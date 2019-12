NMBS: “Voorziene treinen rijden effectief, maar blijf routeplanner checken” KVDS

19 december 2019

13u55

Bron: Belga 0 Ook donderdagnamiddag rijden de treinen die voorzien waren tijdens de 24 urenstaking op het spoor ook effectief. Dat is vernomen bij NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. "De treinen waarvan we hadden gezegd dat ze zouden rijden, rijden ook effectief", klinkt het.

De staking ging woensdagavond om 22 uur van start en het doel van spoorwegmaatschappij NMBS was om tijdens de 24 uur ongeveer één op de drie treinen te doen rijden.

Nauwgezet

Donderdagochtend werd bij de NMBS vernomen dat die gegarandeerde dienstverlening vlot verliep en dat is na de middag nog altijd zo. Voor de avondspits verwacht Temmerman hetzelfde. "We volgen het nauwgezet op, maar op dit moment kunnen we de treinen laten rijden die aangekondigd waren", aldus de woordvoerder, die reizigers aanraadt om tot net voor hun vertrek de routeplanner te checken.





De staking is een initiatief van de socialistische en liberale vakbonden bij het spoor. Zij eisen onder meer het behoud van de 36 urenwerkweek voor het voltallige personeel en een loonsverhoging van 1,1 procent.