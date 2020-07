NMBS verwacht impact van bijna 400 miljoen euro door coronacrisis HR

01 juli 2020

18u56

Bron: Belga 0 De coronacrisis zal een impact hebben van 398 miljoen euro op de cijfers van spoorwegmaatschappij NMBS. In plaats van een operationele winst (recurrente ebitda) van 108 miljoen euro zoals vooropgesteld was voor de crisis uitbrak, zal er dit jaar een operationeel verlies van naar verwachting 290 miljoen euro in de boeken geschreven worden. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit.

De recurrente ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) kwam vorig jaar uit op 85,3 miljoen euro. De NMBS hoopte dat resultaat dit jaar op te krikken tot voorbij de 100 miljoen euro, maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten.

Door de crisis loopt de spoorwegmaatschappij miljoenen aan inkomsten mis, omdat er veel minder mensen de trein namen. In de eerste weken van de crisis viel het aantal reizigers terug tot 90.000 per dag, een tiende van het normale aantal. Sinds de versoepelingen neemt het aantal reizigers stilaan toe, en een week geleden maakte de NMBS gewag van 347.000 passagiers per dag.

Vaste kosten

Over het hele jaar verwacht de spoormaatschappij ruim een kwart minder inkomsten op het binnenlandse verkeer, zo zei Bellot. De totale inkomsten zouden 17 procent lager liggen dan in 2019, wat overeenkomt met een negatieve impact van 454 miljoen euro op de recurrente ebitda. Daartegenover staat een vrij vaste kostenstructuur, aldus Bellot, die met maar 2 procent zou dalen dit jaar (of 56 miljoen euro).

