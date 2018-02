NMBS vervolgd voor blootstelling werknemers aan gif TK

02 februari 2018

06u24

Bron: Belga 0 De NMBS moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank omdat er tussen 2014 en 2016 tientallen werknemers zijn blootgesteld aan het giftige chroom 6. Dat berichten de kranten van Mediahuis vandaag.

De stof kwam vrij toen arbeiders in Gentbrugge de verflaag afschuurden van oude MR 75 toestellen die ze aan het renoveren waren. In de dagvaarding staat dat de NMBS "geen of onvoldoende preventieve maatregelen heeft genomen", waardoor ze "onopzettelijke slagen of verwondingen heeft toegebracht".

De werken werden twee jaar geleden stilgelegd en vinden nu plaats in een andere werkplaats met een afzuigsysteem. Alle getroffen werknemers zullen jarenlang medisch opgevolgd moeten worden, want chroom 6 is net als asbest vooral schadelijk op lange termijn.