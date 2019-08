NMBS vervoert 4 procent meer reizigers, klanten zijn meer tevreden SVM

30 augustus 2019

16u36

Bron: Belga 3 De NMBS heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 129,6 miljoen treinreizigers vervoerd. Dat zijn er 4,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal nationale treinreizigers blijft zo ook in 2019 groeien. In de voorbije twee jaar was er telkens al een stijging van meer dan 3,5 procent.

De reizigersgroei doet zich volgens de NMBS voor bij bijna alle producten en in alle reizigerssegmenten, zowel tijdens de dal- als tijdens de piekuren. Er zijn meer pendelaars (+3,35 procent reizigers met een school- of werkabonnement), maar ook de standaardbiljetten en de producten die gericht zijn op het vrijetijdsverkeer doen het goed.

Ook de klantentevredenheid gaat de goede richting uit. Tijdens de eerste helft van dit jaar gaf 65,3 procent van de reizigers de NMBS een score van minstens 7 op 10. Tijdens dezelfde periode vorig jaar was 59,1 procent van de treinreizigers tevreden. In de eerste helft van dit jaar reed 90,2 procent van de treinen op tijd, halfweg vorig jaar was dat 87,5 procent.

De bedrijfsinkomsten zijn gestegen met 3,1 procent tot 1,291 miljard euro. De bedrijfskosten bereikten 1,247 miljard euro, onder andere omwille van kosten die verbonden zijn aan de transformatie van de onderneming en de migratie van de IT-systemen. De schuld werd afgebouwd met 93,9 miljoen tot 2,378 miljard euro.