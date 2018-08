NMBS verpest treinreis Chiro, jeugdbeweging krijgt persoonlijke excuses van topvrouw Dutordoir NMBS-BAAS: "DIT KAN NIET DOOR DE BEUGEL" Didier Verbaere HA

06 augustus 2018

13u45

Bron: Eigen berichtgeving, VRT 4 Chiro Overschelde uit Wetteren geniet momenteel van een leuk kamp in Heist-op-den-Berg. Maar de treinrit erheen was minder aangenaam voor de 97-koppige bende. “De NMBS had de helft van de plaatsen vergeten reserveren, de tickets waren duurder, fietsen mochten niet samen mee aan boord. En een conducteur verscheurde onze GO-passen omdat er nog enkele ritten niet waren ingevuld”, somt Hélène Bonte de problemen op. De jeugdbeweging heeft inmiddels excuses gekregen van niemand minder dan Sophie Dutordoir, de topvrouw van de NMBS, meldt de VRT.

De Chiro leiding had keurig vooraf 97 plaatsen gereserveerd op de trein naar Heist-op-den-Berg voor een groepsreis naar de kampbestemming. "Maar toen we afgelopen dinsdag opstapten in Wetteren bleken er maar 48 plaatsen gereserveerd te zijn. De reservatiebriefjes hingen zelfs niet op de ruiten, maar enkel aan het begin van de wagon. Bijgevolg zaten er dus nog heel wat mensen op onze gereserveerde plaatsen. Er was geen tijd, zei de conducteur die duidelijk te kennen gaf hem verder met rust te laten”, vertelt Hélène Bonte. Ook de prijs viel achteraf bekeken dik tegen. “Voor onze gereserveerde treinreis betaalden we 397,70 euro. Zonder reservatie zou dit slechts 182 euro gekost hebben. Extra centen die we als jeugdbeweging liever aan andere zaken spenderen”, zucht Hélène.

(Lees verder onder de foto)

Groepsgevoel weg

Ook het vervoer van 21 fietsen bleek op het perron een probleem. “We hadden gemeld dat 21 personen een fiets zouden meenemen tot in Mechelen. Aan het loket kregen we te horen dat we de groep in drie moesten opsplitsen en drie verschillende treinen moesten nemen. Wat meteen ook het groepsgevoel brak. Bovendien bleek er bij de laatste trein helemaal geen plaats te zijn voor de fietsen”, klinkt het.

Donderdag liep het opnieuw fout voor een deel van de groep die een trein van Mechelen naar Heist-op-den-Berg wilde nemen. “Deze keer zonder reservatie maar we kochten 5 goedkopere Go-passen. Toen we opstapten, moesten nog slechts drie lijntjes ingevuld worden. Maar de conducteur trok alle Go-passen, ook de volledig ingevulde, uit de handen van de leiding en scheurde deze zonder pardon. We moesten maar zorgen dat ze vooraf waren ingevuld.” “De overstap in Berchem misten we omdat onze vernietigde Go-passen geen geldig betalingsbewijs meer waren. We zullen in de toekomst twee keer nadenken of we nog gebruik willen maken van de diensten van de NMBS want hun service is te betreuren”, besluit Hélène.

(Lees verder onder de foto)

Op sociale media regent het intussen massaal reacties op het verhaal. Ook andere jeugdbewegingen delen soortgelijke verhalen. Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, bevestigt. “We horen inderdaad veel negatieve signalen. Er is ongenoegen over misgelopen reservaties of te weinig begeleiding bij gemiste aansluitingen. Wij moedigen reizen met het openbaar vervoer aan en hopen dat de dienstverlening voor groepen daar wordt op afgestemd”, aldus Van Reusel.

Grondig onderzoek

Bart Crols, woordvoerder van de spoorwegmaatschappij, betreurt het voorval. “Deze incidenten worden intern grondig onderzocht, maar het is al duidelijk dat hier heel wat misgelopen is. NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir biedt persoonlijk haar verontschuldigingen aan aan de Chirogroep. "Dit kan niet door de beugel", laat ze weten aan de VRT vanop haar vakantiebestemming in Italië. Dutordoir, zelf ooit leidster bij de scouts van Sint-Denijs-Westrem, benadrukt dat er een intern onderzoek komt.

Chiro Overschelde is tevreden met de excuses en dat de zaak ernstig genomen wordt. Maar de jeugdbeweging wil ook een schadevergoeding. "In de eerste plaats willen wij onze reservatiekosten terug, want we hebben betaald voor een service die we niet gekregen hebben", zegt Hélène in een reactie aan de VRT. "We zouden het ook heel erg waarderen dat er een schadevergoeding komt. Dat de NMBS een geste doet", besluit ze.