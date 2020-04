NMBS verliest maandelijks 70 miljoen aan inkomsten IB

09 april 2020

04u47

Bron: Belga 0 De coronacrisis verschrompelt de inkomsten van de NMBS. Doordat nog maar 10 procent van het reguliere aantal passagiers de trein neemt sinds de invoering van de strenge maatregelen rond social distancing en het promoten van thuiswerken, ziet de spoorwegmaatschappij maandelijks 70 miljoen euro minder binnenkomen dan anders. Dat zegt topvrouw Sophie Dutordoir in een gesprek met L'Echo en De Tijd.

Het gaat volgens haar om inkomsten uit tickets en abonnementen. De kostprijs van een ‘commerciële geste’ om abonnementen te verlengen, is nog niet verrekend.

Het treinaanbod is de voorbije weken met 75 procent gedaald, wat volgens Dutordoir onvermijdelijk was, omdat de NMBS op een bepaald moment geconfronteerd werd met een absenteïsme van liefst 19 procent. Dat is intussen gedaald tot 10 procent.

Volgens de CEO staat het gebrek aan inkomsten hoog op de agenda, maar niet helemaal bovenaan. Als de lockdown wordt verlicht, wil de NMBS klaarstaan om werknemers opnieuw naar het werk te brengen. Pas later wordt de rekening gemaakt.