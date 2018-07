NMBS verkoopt Go Unlimited-tickets via Facebook Messenger AW

23 juli 2018

10u44

Bron: Belga 3 NMBS verkoopt sinds kort ook Go Unlimited-tickets via Facebook Messenger. Dat schrijft Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

De nieuwe manier van tickets aankopen past binnen de ambitie van de vervoersmaatschappij om het aantal tickets dat online wordt aangekocht, op te drijven.

Go Unlimited is een formule voor -26-jarigen, waarmee ze een week (15 euro) of een maand (25 euro) lang onbeperkt met de trein kunnen reizen. Sinds kort kunnen die tickets ook via een chatbot op Facebook Messenger aangekocht worden. Die kan antwoorden op vragen over de tickets, en zorgt ervoor dat de jongere online een ticket kan kopen. Dat ticket kan dan via het scherm aan de treinbegeleider worden getoond. Om de Go Unlimited-tickets te kopen hebben jongeren normaal gezien een MOBIB-kaart nodig, die 5 euro kost. Die hebben ze niet nodig als ze via Facebook hun ticket kopen, waardoor de Facebook-formule goedkoper is voor jongeren die nog geen MOBIB-kaart hebben.

Momenteel kunnen via Facebook enkel Go Unlimited-tickets aangekocht worden. "Het gaat om een proefproject, maar als dat goed verloopt, willen we de service uitbreiden naar andere tickets", zegt Temmerman. "We gaan de zomervakantie nog afwachten."

Deze zomervakantie werden via Messenger al 1.500 Go Unlimited-tickets gekocht. Vorig jaar werden in totaal 83.000 van die tickets verkocht.

De NMBS wil ook de aankoop van tickets via de website of de app verder opdrijven. Momenteel wordt ongeveer 40 procent van de tickets aan het loket of bij de treinbegeleider gekocht, meer dan 50 procent via de automaten en ongeveer 10 procent online. "We hebben de affiches in de stations waarop gewezen wordt op de mogelijkheden om online tickets te kopen, en op onze vernieuwde website is het ook eenvoudiger om tickets te kopen", zegt Temmerman.

Daarnaast heeft NMBS de ambitie om ook het aankopen van tickets via de app eenvoudiger te maken, bijvoorbeeld door ook via de Bancontact-app betalingen mogelijk te maken.