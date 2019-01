NMBS verkocht afgelopen vijf jaar voor circa 50 miljoen euro aan terreinen en gebouwen TT

11 januari 2019

14u09

Bron: Belga 0 De NMBS verkocht de afgelopen vijf jaar voor ongeveer 50 miljoen euro aan terreinen en gebouwen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van David Geerts (sp.a).

Prioriteiten voor de verkoop van onroerend goed voor de NMBS zijn ten eerste gebouwen, aangezien die verloederen en hun waarde afneemt, evenals percelen die zonder veel investeringen met een goede meerwaarde kunnen verkocht worden.

Daarna komen de grotere percelen aan de beurt die tijd en energie vergen vooraleer ze een grote winst kunnen opleveren. Tot slot zijn er de overige terreinen die veel energie vergen vooraleer ze met meerwaarde verkocht kunnen worden. Een niet te onderschatten element in dergelijke dossiers is de saneringskost.

Als een stationsgebouw leeg komt te staan vraagt de NMBS aan de gemeente of zij er bepaalde diensten die ook in het belang zijn van de treinreiziger, wil onderbrengen. Als de gemeente niet ingaat op de vraag wordt het te koop gesteld. Steden en gemeenten hebben geen voorkooprecht. Terreinen en gebouwen worden steeds verkocht via marktconsultatie aan de kandidaat met het hoogste bod die aan de minimumvoorwaarden voldoet. Het bod dient hoger te zijn dan een minimumprijs, want de NMBS wil in geen geval verlies lijden aan de verkoop.