NMBS: “Treindienst wordt vrijwel volledig hervat vanaf 4 mei”

25 april 2020

12u35

Bron: Belga 6 Coronacrisis De NMBS en Infrabel stellen alles in het werk om vanaf maandag 4 mei de treindienst “vrijwel volledig” te hervatten. Dat hebben beide spoorbedrijven bekendgemaakt. Mondmaskers worden verplicht in de stations, op het perron en in de treinen. Reizigers wordt gevraagd de regels van sociale afstand in acht te nemen.

Concreet zal vanaf 4 mei een maximaal treinaanbod van toepassing zijn, met uitzondering van een groot deel van de P-treinen van en naar Brussel en P-treinen die woensdagmiddag en zondagavond rijden. Reizigers krijgen de raad zoveel mogelijk hun verplaatsingen te spreiden en trajecten te kiezen tijdens de daluren.

Mondmasker en afstand houden

De treinen zullen maximaal worden samengesteld, om zo tegemoet te komen aan de vereisten van sociale afstand. Mondmaskers worden verplicht in de stations, op het perron en in de treinen. De NMBS was zelf vragende partij voor de maatregel. Aan reizigers wordt daarnaast gevraagd de regels van sociale afstand in acht te nemen. “Als het kan worden vermeden, betekent dit niet naast elkaar zitten”, aldus een woordvoerder.



Treinbegeleiders kunnen de politie oproepen indien reizigers zich niet houden aan de regels, zoals het in acht nemen van sociale afstand of het dragen van mondmaskers.

Extra schoonmaakmaatregelen

Voorts blijven de schoonmaakmaatregelen lopen: treinen zullen ontsmet worden op regelmatige tijdstippen. Ook in de stations is er extra reiniging, met bijzondere aandacht voor oppervlakken waar de reizigers mee in contact komen, zoals de tafeltjes, de handgrepen, de ticketautomaten of de hellingen.

De NMBS hervat vanaf 4 mei ook de assistentie aan personen met een handicap, slechtzienden en personen met beperkte mobiliteit. Dat zal gebeuren onder bepaalde voorwaarden. Zo zal de assistentie moeten gebeuren zonder fysiek contact en zal die minstens 24 uur op voorhand moeten worden aangevraagd.

De NMBS verlengt ook de geldigheid van de papieren 10-rittenkaarten tot 30 juni voor die kaarten waarvan de vervaldatum gedurende de periode van de maatregelen is komen te vervallen.

Treindienst van nationaal belang

Tot 4 mei geldt bij de NMBS nog een treindienst van nationaal belang, waarbij 75 procent van de zitplaatsen van de normale regeling wordt aangeboden. Plaats is er genoeg in de trein: de bezettingsgraad bedraagt maar 5 procent. Slechts 10 procent van het normale reizigersaantal komt opdagen. Vanaf 4 mei zal dat aantal mogelijk iets hoger liggen, omdat op die datum een aantal maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 voorzichtig wordt losgelaten.

Ook De Lijn is tevreden met de verplichting om mondmaskers te dragen in het openbaar vervoer. “Dit geeft duidelijkheid”, zegt een woordvoerster. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij zal zich nu beraden over mogelijke bijkomende preventieve maatregelen, bijvoorbeeld inzake social distancing om de veiligheid van de chauffeurs en de reizigers te garanderen.

Ook wordt nagedacht over bijkomend aanbod indien meer reizigers opnieuw het openbaar vervoer zullen gebruiken.

