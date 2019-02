NMBS-topvrouw Dutordoir in bestuur Europese spoororganisatie bvb

23 februari 2019

18u11

Sophie Dutordoir, de CEO van de spoorwegmaatschappij NMBS, is benoemd tot bestuurslid van de CER, de Europese organisatie van spoorbedrijven. Ze is de tweede Belgische vertegenwoordiger in het orgaan, naast Geert Pauwels, de CEO van vrachtmaatschappij Lineas.

Dutordoir werd donderdag benoemd tot bestuurslid, samen met Roger van Boxtel, de topman van de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS.

De benoeming is niet heel uitzonderlijk. Voorgangers van Dutordoir bij de NMBS zoals Marc Descheemaecker en Jo Cornu maakten ook al deel uit van het bestuur van de Community of European Railway and Infrastructure Companies. Opvallend is wel dat er nu twee Belgen in dat management committee zitten. Lineas-topman Geert Pauwels zit er naar eigen zeggen sinds ongeveer een jaar in, als specifieke stem voor het goederenvervoer per spoor.

Het verbond van Europese spoorwegmaatschappijen en spoornetbeheerders, dat gevestigd is in Brussel, is een belangrijk aanspreekpunt voor onder andere de Europese Commissie. De CER streeft ernaar de spooroperaties in Europa CO2-neutraal te maken tegen 2050.

De CER bestaat uit meer dan zeventig leden uit de Europese Unie en daarbuiten. De huidige voorzitter is Crister Fritzson, de topman van het Zweedse spoorbedrijf SJ.