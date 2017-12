NMBS sleutelt aan dienstregeling: dit verandert er vanaf morgen voor jou als treinreiziger TT

Morgen wijzigt naar jaarlijkse gewoonte de dienstregeling op het spoor. De NMBS heeft vooral goed nieuws voor weekendshoppers, studenten en pendelaars die in de voorsteden wonen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

In totaal zorgt de nieuwe dienstregeling voor vijf procent meer treinen op het Belgische spoorwegennet. Die komen er vooral rond de grote steden. Het is ook voor het eerst dat de NMBS andere treinen zal inzetten op zaterdag dan op zondag. Op zaterdag komt de focus op de shoppers te liggen, op zondag krijgen vooral studenten een beter aangepast aanbod voorgeschoteld. Tot slot moeten kortere reistijden en betere aansluitingen tussen treinen onderling en met het andere openbare vervoer zoals tram en bus voor tevreden reizigers zorgen.

De nieuwe dienstregeling die morgen in voege gaat, zal drie jaar lang geldig zijn. Al wil dat niet zeggen dat er gedurende al die tijd geen wijzigingen in het aanbod zullen komen. Zo zal vanaf eind volgend jaar het aantal zitjes in de treinen verhogen dankzij nieuwe rijtuigen. Tegen 2020 gaat het om 10.000 nieuwe zitjes.

Meer treinen

Het treinaanbod gaat met 5,1 procent omhoog. 70 procent daarvan is voor de netten rond de grote steden Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.

Weekends worden opgesplitst

Waar het treinaanbod tot nu toe hetzelfde was gedurende het hele weekend, zal dat vanaf morgen opgesplitst worden in zaterdag en zondag. "Dit is iets nieuws. We hebben gezien dat de noden anders zijn", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman aan de VRT.

Concreet zullen er op zaterdag meer treinen rijden die afgestemd zijn op shoppers, en op zondag treinen die vooral voor studenten op weg naar hun kot bedoeld zijn. Zo komt er een extra studententrein vanuit De Panne en Lichtervelde naar Brussel, Gent en Leuven.

Reizigersorganisatie TreinTramBus is blij met het gediversifieerde aanbod: "Dit betekent dat er in Vlaanderen voortaan op zaterdag zo goed als overal minstens om het uur een trein gaat rijden. Dat is een belangrijke verbetering voor verbindingen zoals Hasselt – Diest – Leuven, Hasselt – Mol en Eeklo – Gent – Ronse, die tot dusver ook op zaterdag slechts om de twee uur reden. De S-treinen Antwerpen – Mechelen – Brussel – Nijvel rijden zelfs om het half uur en bieden daarmee extra flexibiliteit."

Betere aansluitingen

De NMBS belooft voor bijna 20 procent van de 550 haltes betere aansluitingen te voorzien tijdens de week en in het weekend. Er komen bovendien ook nog eens 20 procent nieuwe aansluitingen bij.

Ook de verbindingen met de bussen en trams verbeteren, zegt Temmerman. "We hebben daar sinds het najaar van 2015 aan gewerkt met de MIVB, De Lijn en de TEC."

Kortere reistijden

De reistijden gaan globaal genomen met 3 procent naar beneden, wat overigens niet wil zeggen dat elke verbinding nu drie procent minder lang duurt. Het gaat om een gemiddelde doordat de grootste winst zich situeert op een aantal Waalse lijnen.

In Vlaanderen wint vooral de lijn tussen Genk en Knokke/Blankenberge veel tijd doordat er niet meer in Brugge ontkoppeld moet worden. De trein zal nu rechtstreeks doorrijden naar Blankenberge, een tijdswinst van 10 minuten. Naar Knokke komt er een aparte trein vanaf de luchthaven van Zaventem.

Voor Vlaanderen ligt de spectaculairste winst wellicht op de lijn van Limburg naar de kust, op de IC-trein van Genk naar Knokke of Blankenberge. Die werd tot nu toe in Brugge ontkoppeld, waardoor er 12 minuten verloren gingen.

TreinTramBus, de organisatie die de reizigersbelangen verdedigt, onthaalt de nieuwe dienstregeling globaal gezien positief. "Er gaan veel meer mensen op vooruit, dan dat er mensen langer onderweg zijn of erop achteruit gaan", zegt Jan Vanseveren aan de VRT. Al blijven er werkpunten, bijvoorbeeld tussen Brugge en Kortrijk of de lijn Antwerpen-Hasselt, waar vroeger een rechtstreekse trein reed.

