NMBS schrapt reclame voor Nationale Loterij na boze reactie reiziger Spoorbedrijf plooit en haalt campagne van schermen HA

12 september 2018

09u05

Bron: Gazet van Antwerpen 0 De NMBS haalt de reclamecampagne van de Nationale Loterij voor online gokken van haar treinen. Het spoorbedrijf nam die beslissing na reacties van een aantal verbouwereerde reizigers.

Reclame voor gokken op de trein? Echt @nmbs? Gelukkig is er toch geen degelijke 3G dekking en is WiFi op de trein een ijdelijke hoop in België. pic.twitter.com/botkOKlUFL Kurt Beheydt(@ kurtbeheydt) link

"Win tot 250.000 euro op deze trein! Speel de vetste online games op e-lotto.be", was deze week te lezen op de informatieschermen van een Desirotrein, vermoedelijk tussen Aarschot en Antwerpen, meldt Gazet van Antwerpen. Een verbouwereerde pendelaar nam een foto van het scherm en bezorgde die aan de de NMBS. "Reclame voor gokken op de trein? Echt NMBS?" Andere twitteraars traden de man bij en stelden de campagne eveneens in vraag.

De spoorwegmaatschappij nam de reacties serieus en besliste om de reclame van de panelen te wissen. "Op basis van de feedback van onze reizigers hebben we besloten om dergelijke reclame niet meer toe te laten", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman in Gazet van Antwerpen. Hij benadrukt dat er in de toekomst met een "ethisch charter" zal gewerkt worden om te zien "wat kan en wat niet".

"Drempelverlagend"

Verslavingsexpertisecentrum VAD betreurt dat overheidsbedrijven niet meer stilstaan bij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het centrum noemt de reclame een "slimme", maar "niet zo onschuldige" campagne. Want op de trein zitten veel jongeren. "De campagne werkt drempelverlagend. Hoewel gokken voor minderjarigen verboden is, deed 1 op de 3 het toch ooit al eens", zegt Tom Evenepoel van het VAD. Hij dringt erop aan dat de strengere regels voor reclame, zoals aangekondigd door justitieminister Koen Geens (CD&V), er snel komen.

Sinds juni krijgen treinreizigers op de panelen in de wagons naast reisinformatie ook reclame te zien. Het gaat om een proefproject. De eerste campagne was er één van Visit Brussels, over culturele activiteiten in de hoofdstad. Maandag werd een commerciële campagne van de Nationale Loterij getest, maar die viel dus niet bij iedereen in goede aarde.