NMBS schrapt bijna 100 piekuurtreinen. Van Ranst: “Daar is maar één woord voor: dom” HAA HLA

15 maart 2020

14u54

Bron: Belga 362 Coronavirus Vanaf maandag zullen 95 piekuurtreinen, zogenoemde P-treinen, van en naar Brussel niet langer rijden. Dat melden NMBS en Infrabel. Ze beloven dat reizigers op de andere treinen niet opeengepakt zullen zitten. De maatregel werd in samenspraak met de regering genomen.

De beslissing heeft te maken met een combinatie van factoren, zo luidt het bij de twee spoorbedrijven. Enerzijds is er de vaststelling dat er veel minder mensen op de trein zitten tijdens de piekuren, zeker sinds de verregaande maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad aankondigde, en anderzijds moeten ze zelf rekening houden met afwezigheden bij de eigen werknemers (op de treinen, in seinhuizen ...). Denk aan de oproep aan mensen met koorts of een hoest om thuis te blijven.

Daarom werd beslist om de meeste piekuurtreinen van en naar Brussel - dat zijn extra treinen die in spitsuren rijden - vanaf maandag te schrappen. Volgens een overzicht dat de NMBS publiceerde, worden in totaal 95 ritten van P-treinen geschrapt: 48 tijdens de ochtendspits en 47 tijdens de avondspits. Op een enkele uitzondering na, zijn het allemaal ritten van en naar Brusselse stations.

Viroloog Marc Van Ranst reageerde in ‘Terzake’ op Canvas scherp op de beslissing van de NMBS. “Daar is maar één woord voor: dom”, klonk het. “Wat we willen is dat het openbaar vervoer blijft draaien, maar vooral dat mensen er niet opeen gepakt zitten.” Het afschaffen van de treinen gaat volgens Van Ranst compleet in tegen de filosofie van de maatregelen die werden genomen door de overheid.

De samenstelling van de treinen zal indien nodig versterkt worden om een matige bezettingsgraad te behouden en op die manier het risico op besmetting tussen de reizigers te beperken Persbericht NMBS en Infrabel

Zonder de geschrapte P-treinen zal nog altijd 97 procent van het normale aanbod verzekerd zijn, benadrukken NMBS en Infrabel in een persbericht. “Alle lijnen zullen bediend blijven en de samenstelling van de treinen zal indien nodig versterkt worden om een matige bezettingsgraad te behouden en op die manier het risico op besmetting tussen de reizigers te beperken.”

Vrijdag kondigde de NMBS al een rits maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo werd aangekondigd dat er tijdelijk “visuele controles” worden gehouden, waarbij de controleurs de tickets niet meer in handen zullen nemen. Treinen en stations worden ook gekuist met extra aandacht voor zaken waarmee reizigers vaak in contact komen, zoals de opklapbare tafels, deurklinken en vuilnisbakken.

Lees ook:

Van afhaalfrituur tot kapper: wat valt er allemaal wél en niet onder nieuwe strenge coronamaatregelen

Totaal aantal besmettingen in ons land loopt op tot bijna 900

UGent-professor in open brief: “Laat me de verwarring wegnemen: er komt een drama op ons af”