NMBS plaatst 5.600 zonnepanelen op werkplaats in Melle ttr

29 augustus 2019

11u09

Bron: belga 0 binnenland De NMBS installeert 5.600 zonnepanelen op haar nieuwe werkplaats in het Oost-Vlaamse Melle. De stroom dient om de treinstellen te onderhouden, maar wordt op zonnige dagen ook geïnjecteerd op het spoor. Zo rijden de treinen op spoorlijnen 50 en 50A tussen Gent, Aalst en Brussel voor een deel van het traject op groene stroom.

De installatie in Melle is meteen de grootste. De NMBS beschikt nu over meer dan 20.300 zonnepanelen, verspreid over 16 locaties. In Melle wordt in totaal 2,1 miljoen kWh elektriciteit per jaar geproduceerd. Op de tweede plaats komt de installatie op het dak van de onderhoudswerkplaats in Vorst, met een vermogen van 1.830 kWp.

De nieuwe werkplaats in Melle werd in maart geopend. Driehonderd medewerkers onderhouden er 160 reizigerstreinen en 90 locomotieven. De werkhallen worden deels verwarmd met geothermische warmtepompen en er is ledverlichting. Dankzij de installatie van de zonnepanelen draait de werkplaats overdag volledig op groene stroom.

Voor het project sloot NMBS via een overheidsopdracht een publiek-private samenwerking af met Perpetum Energy, dat de zonnepanelen installeert en onderhoudt.