NMBS-personeel krijgt nieuw uniform LB

02 april 2018

13u05

Bron: Belga 23 De NMBS gaat de uniformen van haar duizenden personeelsleden in treinen en stations vervangen. Zo wordt vernomen bij de spoorwegmaatschappij. De nieuwe plunje zal vanaf 2020 in omloop zijn.

Eind maart is de NMBS gestart met de zoektocht naar een ontwerper en leverancier voor een nieuwe garderobe voor haar personeel dat rechtstreeks in contact komt met klanten, zoals treinbegeleiders, stationchefs en personeel achter de loketten.

"De huidige uniformen dateren van 2010. Het contract met de huidige leverancier loopt ten einde tegen 2020. Los daarvan is het sowieso tijd voor vernieuwing, met eigentijdse uniformen die ook passen in de nieuwe huisstijl van NMBS", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. "Een ontwerp is er nog niet, aangezien dat ook deel uitmaakt van de aanbesteding."

De nieuwe garderobe zal in de loop van 2020 te zien zijn. In totaal gaat het volgens de NMBS om meer dan 4.000 medewerkers die in het nieuw worden gestopt.

De huidige uniformen uit 2010 waren van de hand van de Belgische ontwerper Olivier Strelli. Toen was er sprake van een investering van 6,8 miljoen euro voor de kledij voor 5.300 personeelsleden.