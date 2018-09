NMBS: "Perrons station Gent-Sint-Pieters wél overdekt" jv

18 september 2018

18u57

Bron: belga 0 De NMBS zal naar eigen zeggen niet inleveren op het reizigerscomfort bij de renovatie van het station Gent Sint-Pieters. "De perrons blijven overdekt", zegt woordvoerder Bart Crols.

De renovatie van het historische station valt duurder uit dan verwacht, waardoor het ontwerp is aangepast. Zo krijgen niet langer alle sporen een glazen dakstructuur, perron 1 tot 7 worden wel van een afdak voorzien. Het Gentse stadsbestuur wil de kwestie aankaarten bij federaal minister van Mobiliteit van François Bellot (MR).

De werkzaamheden aan het station Gent-Sint-Pieters worden in twee fases uitgevoerd: de eerste fase van de perrons 8 tot en met 12 is zo goed als klaar en de tweede fase van de perrons 1 tot en met 7 starten in 2020. De offertes van de aannemers voor de tweede fase blijken echter hoger dan verwacht, waardoor besparingen zich opdringen. De NMBS schrapt de overkapping, herschikt de fietsplaatsen en beperkt de ruimte voor winkels in het station. Die worden ingevuld met bijkomende fietsenstallingen.

Vooral het schrappen van de overkapping vindt Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) een brug te ver. Dat zou negatieve gevolgen hebben voor het comfort van de reizigers, vooral bij gure weersomstandigheden. Ook de omwonenden riskeren meer geluidshinder te ondervinden. Maar de NMBS beklemtoont dat er nog steeds een overdekking van de perrons is voorzien.

Geen bijkomende middelen

"We boeten niet in op het comfort van de reizigers, laat dat duidelijk zijn", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Burgemeester Termont vindt dat federaal minister Bellot met extra geld over de brug moet komen. Maar de NMBS stuurt niet meteen aan op bijkomende middelen voor het project. "Wij werken binnen de budgettaire context aan een comfortabel en functioneel station, met bijzondere aandacht voor de intermodaliteit", klinkt het.

Volgens de NMBS zal de vertraging van de werken aan het station ook niet verder oplopen en is de renovatie rond in 2027.