NMBS opnieuw niet op de hoogte gebracht van aanpassingen superkern aan gratis treinritten

13 juni 2020

17u29

Bron: Belga 40 Spoorwegmaatschappij NMBS was niet op de hoogte dat de superkern gisteren aanpassingen zou doorvoeren aan de eerdere beslissing over de tien gratis treinritten voor elke Belg. "We zijn ook officieel nog niet op de hoogte gesteld van de nieuwe modaliteiten", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. Ook over de beslissing zelf vorige week was er op voorhand geen enkel overleg gevoerd met de NMBS.



Een eerste voorstel werd vorig weekend gelanceerd door de superkern. Toen klonk het dat elke inwoner een Rail Pass zou krijgen, goed voor tien ritten tussen 1 juli en 31 december.



Dat leverde een scherpe reactie op van NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir. "De manier waarop gisteren zonder enig overleg een beslissing is genomen, stelt ernstige vragen", stelde ze op Twitter. "De NMBS vraagt dus onmiddellijk overleg en alle noodzakelijke hulp om elk risico op overbezetting van treinen en perrons te voorkomen."

Gratis uitdelen van toeristische treinpassen aan alle Belgische residenten stelt de vraag van de sanitaire veiligheid van reizigers en personeel. @NMBS zal die veiligheid waaraan ze de laatste maanden bijzonder hard heeft gewerkt onder geen beding in gevaar laten brengen. (2/3) Sophie Dutordoir(@ DutordoirSophie) link

Zelf aanvragen

Tijdens een nieuwe superkern gisteren werd de beslissing aangepast. Nu is het idee dat iedereen de tien ritten zelf zal moeten aanvragen en dat ze op naam worden uitgedeeld. Dat zou de kost van de maatregel drukken.



Maar opnieuw blijkt er geen overleg over die aanpassingen geweest te zijn. Er waren de voorbije dagen wel gesprekken over de gratis ritten tussen de NMBS en de federale regering, zegt de NMBS-woordvoerder nu, maar de spoormaatschappij was niet op de hoogte dat het dossier op de agenda van de superkern zou staan. De NMBS is ook nog niet officieel op de hoogte van de aangepaste modaliteiten, klinkt het nog, en wil er dan ook nog niet inhoudelijk op reageren.

100 miljoen euro inkomstenverlies, ten vroegste eind juli in de bus

De zakenkrant De Tijd meldt vandaag dat de NMBS het inkomstenverlies door de maatregel op minstens 100 miljoen euro schat, indien twee miljoen Belgen de kaart zouden aanvragen.

Nog volgens De Tijd heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) de NMBS de opdracht gegeven een aanbesteding op te starten voor de verdeling van de tienrittenkaarten. Het zou de bedoeling zijn dat de kaarten online worden aangevraagd en dan per post worden opgestuurd. Maar daardoor zouden ze ook ten vroegste eind juli in de brievenbus kunnen liggen.

De raad van bestuur van de spoormaatschappij zou zich maandag over de kwestie buigen.