NMBS niet op de hoogte gebracht van gratis treinritten. Koen Geens: “Als dat niet gebeurde, moeten we in eigen boezem kijken” AW

07 juni 2020

12u32

Bron: Belga, De Morgen 61 NMBS-baas Sophie Dutordoir is niet opgezet met de manier waarop de superkern gisteren beslist heeft om iedere inwoner een Rail Pass van de NMBS te bezorgen. "De manier waarop gisteren zonder enig overleg een beslissing is genomen, stelt ernstige vragen", stelt Dutordoir op Twitter. “Het is correct dat de regering met Sophie Dutordoir contact moet opnemen. Als dat niet gebeurd is moeten we in eigen boezem kijken”, reageert minister van Justitie Koen Geens bij VTM NIEUWS.



“De NMBS vraagt dus onmiddellijk overleg en alle noodzakelijke hulp om elk risico op overbezetting van treinen en perrons te voorkomen”, schreef Dutordoir nog ontzet op Twitter. Het idee om het openbaar vervoer aan te moedigen bij de bevolking "is een goede zaak", juicht Dutordoir dan wel weer toe. De manier waarop is echter een ander paar mouwen. "Gratis uitdelen van toeristische treinpassen aan alle Belgische residenten stelt de vraag van de sanitaire veiligheid van reizigers en personeel", klinkt het nog in de tweets. "De NMBS zal die veiligheid waaraan ze de laatste maanden bijzonder hard heeft gewerkt onder geen beding in gevaar laten brengen.”



De NMBS-baas wijst er verder nog op dat de logistieke en financiële aspecten van deze regeling dringend uitgeklaard moeten worden.



Tijdens de superkern van zaterdag werd beslist dat alle Belgen een Rail Pass krijgen, geldig voor tien ritten tussen 1 juli en 31 december. Ook werd het supplement om een fiets op de trein mee te nemen tijdelijk geschrapt.



Goede bedoelingen

“De beslissing is met een goede intentie genomen", zegt Geens. “De bedoeling was om het binnenlands toerisme opnieuw op de rails te krijgen want de treinen worden zwaar onderbenut. Ik hoop dat dat allemaal goed loopt, en dat we de veiligheid mee kunnen helpen garanderen."

Wie draagt de kosten?

“Wij zijn niet geconsulteerd geweest bij deze beslissing”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols in een reactie aan De Morgen. “Daarom vragen we dringend overleg. We zitten in de eerste plaats met vragen over veiligheid van het personeel en onze reizigers. De NMBS wil overbevolkte treinen vermijden. Wat als straks bij een mooie, zonnige dag mensen massaal per trein naar de kust willen?”

“Maar we hebben ook vragen bij de logistiek en de financiering”, zegt Crols. Hoe geraken die Rail Passes verdeeld onder de bevolking? En wie draagt de kosten? Krijgt de NMBS een forfaitair bedrag of een vergoeding per reiziger? “Daarover is nog helemaal niets afgesproken, vandaar dat we dringend een gesprek willen.”