NMBS: "Mondmaskers belangrijk in opschaling treinaanbod” HAA

25 april 2020

09u59

Bron: Belga 0 Coronacrisis Het verplicht dragen van mondmaskers in stations, op perrons en in de trein wordt zeer belangrijk in de opschaling van het treinaanbod. Dat zegt de NMBS. De spoormaatschappij komt later met meer details over hoe alles in zijn werk zal gaan.

Eén van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vrijdag bekendmaakte, is het verplicht maken van mondmaskers in het openbaar vervoer voor iedereen ouder dan 12 jaar, en dit vanaf 4 mei.

Treindienst van nationaal belang

De NMBS bevestigt de maatregel. "Mondmaskers worden vanaf 4 mei verplicht in de stations, op de perrons en in de treinen", zegt woordvoerder Bart Crols. De NMBS was zelf vragende partij voor de maatregel. "Mondmaskers zijn zeer belangrijk in de opschaling van het treinaanbod", klinkt het.



Momenteel geldt een treindienst van nationaal belang, waarbij 75 procent van de zitplaatsen van de normale regeling wordt aangeboden. Plaats is er genoeg in de trein: de bezettingsgraad bedraagt maar 5 procent. Slechts 10 procent van het normale reizigersaantal komt opdagen.

Tegen 4 mei wil de NMBS met een treinaanbod komen dat "tegemoet komt aan de noden" van de mensen die tegen dan weer aan de slag kunnen. Hoe dat aanbod er zal uitzien, is nog niet duidelijk. Ook bijvoorbeeld over het gebruik van de zitplaatsen of het handhaven van de mondmaskerverplichting zullen details later worden bekendgemaakt.

Dit geeft duidelijkheid De Lijn

De Lijn

Ook bij De Lijn wordt tevreden gereageerd op de verplichting van mondmaskers in het openbaar vervoer. “Dit geeft duidelijkheid”, zegt een woordvoerster. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij zal zich nu beraden over mogelijke bijkomende preventieve maatregelen, bijvoorbeeld inzake social distancing om de veiligheid van de chauffeurs en de reizigers te garanderen.

Ook wordt nagedacht over bijkomend aanbod indien meer reizigers opnieuw het openbaar vervoer zullen gebruiken.

