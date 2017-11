NMBS maakt meeste treintickets en -abonnementen vanaf 1 februari duurder

Bron: Belga 0 BELGA Spoorwegmaatschappij NMBS indexeert op 1 februari naar jaarlijkse gewoonte haar tarieven. De prijzen van abonnementen slaan met 2,49 procent op; andere vervoersproducten worden gemiddeld 1,49 procent duurder. Dat laat de NMBS vandaag weten.

De gemiddelde prijsverhoging van 1,49 procent verbergt heel wat verschillen. Zo veranderen de tarieven van enkele producten helemaal niet. Het gaat om de Go Pass 10 (tien enkele ritten in tweede klasse aan een forfaitair tarief voor jongeren tot 26 jaar), de Rail Pass (tien enkele ritten aan een forfaitair tarief) en de fietsdagkaart.

Een standaardbiljet wordt gemiddeld 0,94 procent duurder. Het goedkoopste biljet kost vanaf februari 2,3 euro (in plaats van 2,2 euro). Het seniorenbiljet (heen- en terugreis voor 65-plussers in tweede klasse) gaat van 6,2 naar 6,5 euro, of +5 procent.

Go Unlimited fors duurder

Een forse prijsverhoging is er voor de Go Unlimited van een week, een pass voor -26-jarigen om onbeperkt te reizen tijdens schoolvakanties. Die wordt een kwart duurder: 15 euro. De prijs voor een Go Unlimited van een maand blijft gelijk op 25 euro.

"De aanpassingen zijn onder meer gebaseerd op de evolutie van de gezondheidsindex", stelt de NMBS in een persbericht. Het boordtarief - de toeslag voor wie een vervoersbewijs koopt op de trein - blijft 7 euro. De raad van bestuur van de spoorwegmaatschappij keurde de nieuwe tarieven vandaag goed, na advies van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers.

TreinTramBus: "Geen bezwaar"

"Als het zich tot de aanpassing aan de gezondheidsindex beperkt, kunnen wij daar geen bezwaar tegen maken", zegt Stefaan Stynen van TreinTramBus. "Wij kunnen daarmee leven, dat is perfect verdedigbaar. Als reiziger hebben we er alle belang bij dat zij voldoende middelen hebben, voor de betaling van de lonen, enz."