NMBS maakt groepsprijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar goedkoper JL

05 september 2018

12u46 0 De openbaarvervoermaatschappij NMBS sleutelt aan de tarieven voor groepsreizen, zodat kinderen onder de twaalf jaar hiermee ook voordelig kunnen reizen. De nieuwe regeling moet midden volgend jaar in voege treden, zodat jeugdbewegingen er volgende zomer gebruik van kunnen maken.

Kinderen tot twaalf jaar kunnen gratis reizen wanneer ze begeleid worden door een reiziger van twaalf jaar of ouder. Die persoon kan maximaal vier kinderen begeleiden. Wie in groep reist en een groepsbiljet koopt, krijgt zeventig procent korting op het standaardtarief. Daarbij wordt er momenteel geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen. Dat klopt niet, beseft de NMBS.

"Het is evident dat kinderen die normaal gratis reizen, dat in groepsverband ook doen", zegt woordvoerder Bart Crols.

Daarom herbekijkt de openbaarvervoermaatschappij momenteel die tarieven. "We zullen in de toekomst een symbolische bedrag aanrekenen voor kinderen jonger dan twaalf jaar", klinkt het. Wat dat symbolische bedrag concreet zal zijn, kan de NMBS momenteel nog niet zeggen. Bedoeling is dat de nieuwe regeling midden volgend jaar in voege treedt, zodat jeugdgroepen er volgende zomer al gebruik van kunnen maken.

Klacht van Chirogroep

Aanleiding zijn de klachten van een Chirogroep uit Wetteren. De jongeren hadden een groepsbiljet gekocht om met de trein naar hun kampplaats te gaan. Omdat er veel jonge kinderen bij waren, was dat duurder dan hen met een begeleider te laten reizen, maar zo kon de groep plaatsen in het voertuig reserveren. Uiteindelijk bleek die reservatie niet in orde te zijn.

De klachten van de Chirogroep gingen niet alleen over het financiële plaatje, maar ook over de klantvriendelijkheid van het NMBS-personeel. "Dat is iets waar we voortdurend aan sleutelen", stelt Crols. "Klantgerichtheid staat voorop. Zo betrekken we de reizigers al wanneer we bijvoorbeeld nieuwe tools testen, een nieuwe lay-out kiezen of de automaten aanpassen. Dat is een van de speerpunten van onze CEO Sophie Dutordoir."