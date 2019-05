NMBS legt dit weekend extra treinen in naar de kust bvb

31 mei 2019

12u17

Bron: Belga 0 Door het voorspelde goede weer versterkt de NMBS dit weekend haar aanbod naar de kust. Zowel morgen als zondag legt de NMBS acht extra treinen in, goed voor 7.000 bijkomende zitplaatsen. Daarnaast verhoogt de openbaarvervoermaatschappij de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende.

Zowel naar Oostende als Blankenberge rijden er extra treinen. Richting Oostende vertrekken 's ochtends twee treinen vanuit Luik-Guillemins en één trein vanuit Leuven. Richting Blankenberge vertrekt één extra trein vanuit Hasselt. Deze treinen rijden 's avonds ook terug.

De volledige dienstregeling is te raadplegen via de website of de app van de NMBS. Treinreizigers kunnen het hele verlengde weekend gebruikmaken van een voordelig weekendbiljet, waardoor ze voor de helft van de prijs heen en terug kunnen sporen naar eender welke bestemming in België.