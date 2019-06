NMBS legt 76 extra treinen in voor festivals

De NMBS zet deze zomer 76 extra treinen in van en naar verschillende muziekfestivals in het land. Voor verschillende festivals zijn er ook voordelige tarieven. Dat meldt de spoorwegmaatschappij vandaag. Er rijdt ook een in felle kleuren beschilderde festivaltrein rond.