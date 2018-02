NMBS lanceert in juni nieuwe vertrekprocedure voor treinen HA

28 februari 2018

16u15

Bron: Belga 9 Vanaf 10 juni voert de NMBS een nieuwe vertrekprocedure voor de treinen in. Dat heeft CEO Sophie Dutordoir aangekondigd in de Kamer. De nieuwe procedure moet de veiligheid op het spoor verhogen.

De huidige vertrekprocedure leidt soms tot onveilige toestanden of agressie tegen de treinbegeleider. Na het vertreksignaal blijft immers steeds een deur open tot de trein in beweging komt. Hoewel de deur open staat, mogen reizigers niet meer instappen. Sommige reizigers respecteren die regel niet, met soms kwalijke gevolgen.

Dutordoir kondigt nu aan dat de procedure in juni wordt gewijzigd. De treinbegeleider zal meteen na het vertreksignaal de laatste deur sluiten. "In de meeste gevallen zal de trein onmiddellijk kunnen vertrekken", aldus de spoorbazin. Als dat niet het geval is, zal er misschien nog steeds frustratie zijn bij reizigers op het perron, maar niet meer ten koste van de veiligheid.

11 miljoen euro

Over de vertrekprocedure wordt al een hele tijd nagedacht. En het heeft ook al een aardige duit gekost. Vorig jaar raakte bekend dat sinds in 2009 de opdracht werd gegeven om een nieuwe vertrekprocedure te onderzoeken, de NMBS er al 11 miljoen euro aan besteed had. In september werd een nieuwe procedure na een proefproject in Dendermonde afgevoerd.

Omdat agressiegevallen een aanzienlijk deel van de arbeidsongevallen uitmaken bij de NMBS, wil Dutordoir nog andere specifieke maatregelen nemen. Zo wil ze tegen begin volgend jaar sleutelen aan de vervoerbewijzen. Tickets die de reiziger zelf moet invullen, zoals de GoPass voor jongeren, blijken vaak aan de basis van agressie tegen de treinbegeleider te liggen. "Sommigen vergeten hun vervoerbewijs in te vullen, al dan niet bewust", aldus Dutordoir.

Arbeidsongevallen

In oktober zei ze al dat ze "van haar stoel viel" toen ze de cijfers over de arbeidsongevallen bij de NMBS onder ogen kreeg. "De cijfers voor 2017 zijn niet beter, ze liggen zelfs wat hoger dan in 2015 en 2016", klonk het woensdag. "We telden zo'n 1.300 arbeidsongevallen met werkverlet, goed voor ruim 23.000 dagen of 18 per arbeidsongeval."