NMBS lanceert campagne tegen agressie op de trein TTR

12 november 2018

11u19

Bron: Belga 3 De NMBS lanceert vandaag een campagne waarin ze haar reizigers oproept om agressie tegen medewerkers te stoppen. Dat die campagne er nu komt is niet toevallig: de vervoersmaatschappij registreerde in 2017 een derde meer gevallen van agressie tegen trein- en stationspersoneel.

Nadat het aantal gevallen van agressie sinds 2012 met een derde was gedaald, steeg dat in 2017 opmerkelijk. Op een jaar tijd waren er 1.200 gevallen van agressie, een stijging met 11 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. De meerderheid daarvan is gericht tegen treinbegeleiders. De belangrijkste oorzaak zijn discussies met reizigers die geen geldig vervoersbewijs hebben. In de meeste gevallen gaat het om verbaal geweld, maar vier op de tien gevallen monden uit in fysiek geweld.

De NMBS wil die kwalijke evolutie een halt toeroepen en lanceert daarom vandaag een campagne waarin ze de reiziger oproept het trein- en stationspersoneel te steunen. Voor de campagne komt er de komende dagen een interactief scherm in vijf stations (Brussel-Noord, Antwerpen- Centraal, Gent-Sint-Pieters, Charleroi-Zuid en Luik-Guillemins).

Op het gebroken scherm zijn medewerkers van de vervoersmaatschappij te zien. Zij waren het slachtoffer van geweld. Als de reiziger zijn hand op het scherm plaatst, kan die het gebroken glas herstellen. Bedoeling is dat reizigers dit, onder meer met een selfie, gaan delen op de sociale media met de hashtag #StopAgressieNMBS. Ook via de krant Metro kunnen reizigers hun respect tonen voor de NMBS-medewerkers. De rubriek 'Kiss & Ride' verandert daarvoor van 14 tot 21 november van naam en wordt 'Respect & Ride'.