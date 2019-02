NMBS laat treinbegeleiders in spe instappen voor ‘speeddates’ op de trein kg

09 februari 2019

16u26

Bron: Belga 0 De NMBS wil dit jaar 300 treinbegeleiders aanwerven en heeft daarvoor een nieuw concept ingezet: de "Meet & Greet Trains". Zo'n 400 kandidaten die zich hadden aangemeld voor de job van treinbegeleider, konden vandaag op een van die zeven "Meet & Greet Trains" stappen en op een interactieve manier het beroep leren kennen, via ontmoetingen met treinbegeleiders die nu al aan de slag zijn. In april organiseert de NMBS een gelijkaardige actie voor treinbestuurders, een Escape Train.

"In 2018 hebben we 1.600 nieuwe medewerkers in dienst genomen en in 2019 zijn er opnieuw 1.400 vacatures", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Zo zijn we op zoek naar 360 treinbestuurders, 140 technici en 300 treinbegeleiders. Meer dan 500 mensen hebben zich op die vacature voor treinbegeleider aangemeld en na een eerste selectie hebben we een kleine 400 mensen uitgenodigd om vandaag mee te rijden met een van onze Meet & Greet Trains.”



Die vertrokken zaterdag vanuit Brugge, Hasselt, Antwerpen en Charleroi naar Brussel en vanuit Luik, Aarlen en Bergen naar Namen.

“Speeddates”

"Aan boord krijgen ze in een soort speeddates uitleg van treinbegeleiders, onze ambassadeurs, over wat de job inhoudt en waaraan ze zich mogen verwachten", gaat de NMBS-woordvoerder verder. "Daarbij krijgen de kandidaten ook de kans om alle mogelijke vragen te stellen. Bij aankomst in Brussel-Zuid of Namen konden de geïnteresseerden meteen solliciteren en de eerste testen afleggen. Wie daarin slaagt, wordt uitgenodigd op een mondeling examen, dat later zal plaatsvinden.”



Kandidaat-treinbegeleiders moeten minstens 18 jaar zijn, een diploma van de tweede graad secundair onderwijs bezitten en tweetalig zijn. Na de aanwervingsprocedure volgt een opleiding en een stage. "We zoeken mensen met verantwoordelijkheidszin, die klantvriendelijk zijn en ten dienste staan van de mensen, en vooral, met een passie voor treinen en treinreizen", aldus nog de woordvoerder.