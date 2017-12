NMBS komt met nieuw vervoersplan en dat is vooral goed nieuws voor kotstudenten FT

09u17

Bron: Belga 1 PHOTO NEWS Treinreizigers in het station Gent-Sint-Pieters. Grote steden krijgen meer treinen. Spoorwegmaatschappij NMBS komt dit weekend met een nieuw vervoersplan. Vanaf zondag 10 december breidt het treinaanbod uit met 5,1 procent.

Een eerste concrete stap: er gaan meer treinen van en naar de grote steden. Zo komt er een beter treinaanbod in onder meer Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi. "Om de fileproblemen te bekampen", klinkt het. Ook het weekendaanbod wordt uitgebreid, met extra treinen naar winkelsteden op zaterdag en extra studententreinen op zondag - goed nieuws voor kotstudenten dus. NMBS wil ook de reistijd voor de honderd drukste verbindingen met gemiddeld 3 procent verminderen. En er komen ook betere overstapmogelijkheden.

Daarnaast belooft de NMBS ook betere aansluitingen op bus, tram en metro. En er komen ook nieuwe haltes in bepaalde stations. De huidige dienstregeling dateert van december 2014. Meer informatie over het nieuwe vervoersplan is te vinden op de website www.vananaarbeter.be.