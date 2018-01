NMBS kent sterkste passagiersgroei in 10 jaar HA

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft vorig jaar 230 miljoen reizigers vervoerd, ruim 3 procent meer dan in 2016. Dat is de grootste stijging in 10 jaar, meldt de NMBS.

De cijfers hebben betrekking op het binnenlands verkeer van NMBS. Volgens de spoorwegmaatschappij neemt vooral het aantal vrijetijdsverplaatsingen met de trein toe. Zo registreerde ze 6 procent meer senioren op de trein, 8 procent meer jongeren en 9 procent meer families. Ook vrijetijdsproducten als Go Unlimited en het weekendbiljet deden het beter dan in 2016. Het aantal pendelaars stijgt ook, maar in minder mate. Er werden 2 procent meer woon-werkabonnementen verkocht.

De NMBS wijst er nog eens op dat met het nieuwe vervoersplan, dat in december inging, het treinaanbod met 5 procent is gestegen. En tegen 2020 komen er dankzij nieuwe M7-dubbeldektreinen meer dan 10.000 zitplaatsen bij.