NMBS installeert extra asbakken in stations en start met sensibiliseren

27 mei 2020

15u34

Bron: Belga 0 Spoorwegmaatschappij NMBS gaat extra asbakken installeren in stations. In samenwerking met FOST-PLUS komen er ook maatregelen om de asbakken beter aan te duiden en zo rokers ertoe aan te zetten er meer gebruik van te maken. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in antwoord op een schriftelijke vraag van Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).

Sinds de invoering van een nieuwe wet op 27 april 2018 kan het NMBS-personeel rokers die zich ongepast gedragen makkelijker sanctioneren. Toch worden volgens Van Goidsenhoven “perrons en sporen door heel wat rokende reizigers nog steeds als openluchtasbakken beschouwd”. In zijn vraagstelling wijst hij op de negatieve gevolgen hiervan voor zowel de gezondheid als het milieu. Sigarettenpeuken zijn niet composteerbaar, bevatten meer dan vierduizend chemische stoffen en zijn enorm slecht voor het milieu. “Als sigarettenresten via de riolering in de oceaan terechtkomen, vormen ze via de voedselketen tevens een gevaar voor de mens”, aldus het Kamerlid.

In zijn antwoord wijst Bellot op het feit dat de NMBS in de 97 drukste stations van het land al asbakken monteerde op de vuilnisbakken. “De NMBS zal binnenkort bijkomende asbakken plaatsen in andere stations.”

Campagne

Naast een betere aanduiding van de asbakken plant de NMBS ook een communicatiecampagne over het proper houden van de stations. Deze campagne was normaal in het voorjaar van 2020 gepland, maar werd als gevolg van de coronacrisis uitgesteld. In 2019 werden in totaal 1.501 administratieve boetes opgelegd die te maken hadden met roken. Van die boetes werden er 828 door Securail uitgeschreven en 853 door treinbegeleiders.

