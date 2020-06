NMBS hervat ticketcontrole op de trein ADN

19 juni 2020

15u56

Bron: Belga 0 Vervoersmaatschappij NMBS hervat vanaf vrijdag de ticketcontrole op de trein. Daar zal geen fysiek contact aan te pas komen. Zo worden papieren tickets visueel gecontroleerd en digitale tickets gescand. Betalingen op de trein kunnen enkel via Bancontact.

Door de coronacrisis gaf de NMBS de voorbije weken de prioriteit aan informatie en sensibilisering rond de veiligheidsmaatregelen aan boord van de treinen.

"Vanaf 19 juni worden in de treinen opnieuw ticketcontroles uitgevoerd", laat de NMBS weten. Dat gebeurt met instructies die opgesteld zijn in samenspraak met treinbegeleiders en preventieadviseurs waardoor de controles in alle veiligheid kunnen plaatsvinden voor reizigers en personeel, aldus de vervoersmaatschappij nog.



Het treinaanbod is sinds 4 mei bijna volledig hervat en staat nu bijna op zijn maximum (3.600 treinen per dag). Per dag zijn er momenteel zo'n 300.000 tot 310.000 reizigers, wat bijna 30 procent is van het normale aantal reizigers op een weekdag. In 108 stations in ons land zijn de ticketbalies momenteel op de normale openingsuren open. In een dertigtal kleinere stations zijn die nog gesloten.

Sinds 4 mei is het verplicht om een mondmasker te dragen in het station, op de perrons en in de treinen.