NMBS helpt mensen niet meer op de trein: “Mensen met beperking worden aan hun lot overgelaten” kg

26 maart 2020

17u20

Bron: Belga 0 De NMBS biedt geen assistentie meer aan voor mensen met een beperking in haar 'treindienst van nationaal belang'. Dat stelt Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld) vandaag aan de kaak. "Ik vind het niet kunnen dat mensen met een beperking aan hun lot worden overgelaten. Het geeft opnieuw een slecht beeld van een bedrijf dat niet begaan is met de toegankelijkheid voor al zijn reizigers."

Spoorwegmaatschapij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel zijn maandag gestart met wat zij een treindienst van nationaal belang noemen, die ze minstens tot 5 april aanhouden. Ze willen daarmee tekorten vermijden die veroorzaakt worden door personeel dat wegens ziekte afwezig is, maar garanderen tegelijk dat wie zich nog met de trein moet verplaatsen, dat ook kan. Hoe dan ook rijden er minder treinen. Vooral 's avonds is dat het geval.

Geen assistentie

De aangepaste dienstregeling betekent ook dat de assistentie voor minder mobiele mensen wegvalt. Mensen met een beperking kunnen normaal assistentie aanvragen wanneer ze met de trein willen reizen. Dan worden ze persoonlijk geholpen door een NMBS-medewerker, bijvoorbeeld bij het overstappen met een rolstoel. Tijdens de ‘treindienst van nationaal belang’ kan dat niet meer.

“Deze maatregel wordt zowel in het belang van onze klanten als in dat van ons personeel genomen. Onze medewerkers kunnen zich tijdens het verlenen van assistentie namelijk onvoldoende beschermen en in het bijzonder onvoldoende afstand houden”, schrijft de NMBS op haar website.

“Verkeerd signaal”

Open Vld-Kamerlid Marianne Verhaert is niet te spreken over het wegvallen van de dienstverlening. "Medewerkers kunnen zich tijdens het verlenen van assistentie namelijk onvoldoende beschermen en in het bijzonder onvoldoende afstand houden", legt Verhaert uit. "Dit is een compleet verkeerd signaal. In tijden dat we solidair moeten zijn, laat de NMBS hulpbehoevende mensen koudweg op het perron achter en worden ze aan hun lot overgelaten.”

Verhaert vraagt oplossingen op maat aan de NMBS. "Zo kan men voorlopig voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers toch nog via een rolstoellift of brug werken waar de afstand tussen de begeleider en de reiziger gevrijwaard blijft. Of de NMBS kan voorzien in extra beschermend materiaal voor de treinbegeleiders. En als er niks anders mogelijk is en het moeilijk is om de 'social distance'-regels te respecteren, dan kan men nog altijd een taxi inleggen.”

In dit dossier hebben we de belangrijkste vragen en achtergrondinformatie over het coronavirus voor u gebundeld.

Lees ook:

De piek is nog niet bereikt, maar dat hoeft geen slecht nieuws te zijn: 6 vragen aan viroloog Steven Van Gucht (+)

Welk masker helpt? En wanneer stopt het coronavirus? Een antwoord op de 15 meest gegoogelde vragen over corona

De gezichten achter de cijfers. 90-jarige Suzanne weigerde beademing: “Geef die maar aan de jongeren” (+)