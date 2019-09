NMBS gelooft in onschuld treinbestuurder Buizingen en vraagt vrijspraak AW

18 september 2019

11u09

Bron: Belga 28 Op het proces van de treinramp in Buizingen die op 15 februari 2010 het leven kostte aan negentien mensen, heeft de NMBS de vrijspraak gevraagd voor de bestuurder van de P-trein. “Het is niet geloofwaardig dat hij op die plek onoplettend zou geweest zijn en hij heeft zich gedragen als een bestuurder die door een groen sein reed”, klonk het.

Het parket-generaal had het bedrijf verweten dat de locomotief die betrokken was bij het ongeval, enkel uitgerust was met het oudste veiligheidssysteem en niet meer mocht rijden, en te weinig aandacht had besteed aan de veiligheid van het spoorverkeer. In zijn pleidooi weerlegde de advocaat van het spoorbedrijf die beschuldigingen.

Volgens het Openbaar Ministerie was de bewuste P-trein door een rood sein gereden, maar in een eerste deel van zijn pleidooi had Gerard Kuyper, de advocaat van de NMBS, al voorgehouden dat dat niet bewezen was en dat het perfect mogelijk was dat het sein niet op rood stond, zoals de bestuurder van de P-trein ook volhoudt.

Daarnaast verwijt het Openbaar Ministerie aan de NMBS dat de locomotief van die P-trein enkel uitgerust was met het gong/fluit-systeem, het oudst mogelijke veiligheidssysteem, en niet met het modernere Memor-systeem.

“Maar de aanwezigheid van dat Memor-systeem zou niets veranderd hebben”, pleitte Kuyper. “Dat herinnert de bestuurder eraan dat hij voorbij een dubbel oranje sein is gereden en dat het volgende sein rood is. Maar vanuit het station van Halle zag de bestuurder het bewuste sein dat op rood zou gestaan hebben.”

Het klopt ook niet dat locomotieven die enkel uitgerust waren met het gong/fluit-systeem op het moment van het ongeval wettelijk niet meer mochten rondrijden, vervolgde de advocaat. Net zo min klopt het dat de NMBS geen aandacht zou schenken aan veiligheid en daarover niet zou overleggen met Infrabel.

Veiligheid is een heel complexe materie, zeker op een spoornet dat zo dicht is als in België Gerard Kuyper, de advocaat van de NMBS

“Het personeel van Infrabel en de NMBS is dagelijks bezig met veiligheid en beide bedrijven hebben daar regelmatig overleg over”, klonk het. “Maar veiligheid is een heel complexe materie, zeker op een spoornet dat zo dicht is als in België. Desondanks is het Belgische spoor uitermate veilig.”

Dat de P-trein niet uitgerust was met het TBL1+-remsysteem, is ook iets dat moeilijk aan de NMBS kan verweten worden, ging de advocaat verder: “Dat systeem was amper drie maanden voordien gehomologeerd, de installatie in de treinen was pas begonnen. De ramp in Buizingen is te wijten aan de afwezigheid van het AVG-communicatiesysteem in het station van Halle, de slechte werking van het betrokken sein en het feit dat er geen spoorwissel is uitgevoerd.”

Precedent

De treinbestuurder was in 2009 ook al voorbij een rood sein gereden, toen hij met zijn trein op weg was naar de carwash, maar had nadien twee maanden geen trein mogen besturen, tot hij opnieuw zijn certificaat behaalde.

“Hij heeft in dit geval gehandeld als een normaal voorzichtige treinbestuurder”, besloot meester Kuyper. “Er bestaat twijfel over de exacte omstandigheden waarin het ongeval is gebeurd en die moet in zijn voordeel spelen.”

