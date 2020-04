NMBS gaat mondmaskers verkopen via automaten in tachtig stations jv

30 april 2020

06u23

Bron: belga 110 De NMBS zal stoffen mondmaskers en alcoholgel verkopen aan passagiers in tachtig stations over het hele land, nu volgende week de eerste fase van start gaat van het afbouwplan van de coronamaatregelen. Dat bericht de krant La Libre Belgique.



Vanaf komende maandag is het verplicht om mondmaskers te dragen in de stations, op de perrons en aan boord van de treinen. Tijdens een vergadering dinsdag tussen directie en vakbonden van de NMBS liet het bedrijf weten dat het in tachtig stations mondmaskers en alcoholgel te koop zal aanbieden. In plaats van snacks zullen automaten dus bescherming verkopen.

De NMBS beloofde ook om het voltallige personeel dat in rechtstreeks contact staat met reizigers, zoals treinbegeleiders, vanaf maandag uit te rusten met chirurgische maskers. Tot nu toe werkten zij zonder maskers of moesten ze die zelf bekostigen.

