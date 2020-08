NMBS: “Er worden geen treinen naar de kust geschrapt” KVDS

09 augustus 2020

12u50 2 De NMBS gaat geen treinen naar de kust schrappen. Dat heeft woordvoerder Bart Crols bevestigd aan onze redactie. De afgelopen dagen riepen de burgemeesters van verscheidene kustgemeenten op om het aantal treinen te beperken, na een reeks incidenten. Oostende en Blankenberge dreigden er zelfs mee om hun station te sluiten. Maar van een vermindering van het aantal treinen kan geen sprake zijn, aldus Crols.



“Wij voeren gewoon ons Vervoersplan uit”, zegt hij. “We zijn ertoe gehouden om een aantal treinverbindingen in te leggen, onder meer ook naar Oostende en Blankenberge en we kunnen daar niet zomaar van afwijken. Dat is met de overheid zo overeengekomen. Als die beslist om daarvan af te zien of om dat vervoerplan te wijzigen, zullen we dat uiteraard doen. Maar tot dan blijven we rijden.”

Kritiek

Crols drukt er ook op dat niet iedereen op de trein naar de kust een dagjestoerist is en dat ook die mensen op hun bestemming moeten raken. De NMBS verwittigt reizigers verder dat ze mogelijk geen toegang krijgen tot bepaalde kustgemeenten. Dat gebeurde vanmorgen onder meer via Twitter.





En de kritiek van waarnemend gouverneur Anne Martens dat de bezettingsgraad van de treinen te hoog is en tot 115 procent bedraagt? “Men moet wel weten wat men wil”, aldus Crols. “De extra treinen dienen juist om de bezettingsgraad onder controle te houden in coronatijden. Tijdens de week leggen we elke dag vijf extra treinen in naar Oostende en Blankenberge en tijdens het weekend zeven. Als treinen al goed vol zitten, weten onze treinbegeleiders dat ze passagiers in het volgende station naar andere verbindingen moeten begeleiden.”

Gebeurt dat dan wel goed als de gouverneur spreekt van overbezetting? “Dat is toch de bedoeling. Daar zijn onze kanalisatiemaatregelen voor, die we vooral in tussenstations gebruiken. Zo proberen we het aantal mensen zo breed mogelijk te spreiden over het aantal beschikbare treinen”, klinkt het nog.

Burgemeester Bart Tommelein van Oostende – die het hevigst opriep om extra treinen te schrappen – liet intussen weten dat er met de NMBS is afgesproken dat de capaciteit van de treinen richting Oostende beperkt wordt tot maximaal 80 procent en dat er geen treinen meer bijkomen op de huidige regeling. Daardoor zal de capaciteit van 10.000 reizigers in Oostende het maximum blijven.

