NMBS en Infrabel willen stiptheid op korte termijn verbeteren met vijftigtal maatregelen

23 januari 2019

17u21

Spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel hebben in totaal 46 maatregelen opgelijst die de stiptheid op het spoor op korte termijn zouden moeten verbeteren. Dat hebben de toplui van beide bedrijven vanmiddag gezegd in de Kamercommissie Infrastructuur.

De stiptheid op het spoor verslechterde vorig jaar tot 87,2 procent, het laagste niveau in vijf jaar. De beide spoorbedrijven werkten daarom opnieuw actieplannen uit. Daarin staan in totaal 46 maatregelen die op korte termijn een positieve invloed zouden moeten hebben op de stiptheid.

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft 21 maatregelen in haar actieplan staan, aldus topvrouw Sophie Dutordoir. Daarbij onder meer veel aandacht voor het eerste vertrek van de treinen. Want het percentage treinen dat op tijd vertrekt, is vorig jaar gestabiliseerd op 97 procent. "Een verdere verbetering is mogelijk door het 'klaarmakingsproces' te vereenvoudigen en robuuster te maken", aldus de NMBS.



Bij Infrabel staan er 15 maatregelen in het actieplan, kondigde topman Luc Lallemand aan. Het bedrijf gaat bijvoorbeeld extra camera's installeren aan kritieke overwegen om sneller te kunnen ingrijpen bij incidenten en locomotieven uitrusten met systemen die problemen met de bovenleiding kunnen detecteren. In het kader van de huidige winterprik test Infrabel ook een product dat ijzelvorming op de bovenleidingen zou moeten tegengaan.

Daarnaast zijn er nog 10 gemeenschappelijke kortetermijnmaatregelen. Zo willen Infrabel en NMBS samen dringend de stiptheid aanpakken op twee Waalse assen: de zogenoemde "dorsale wallonne" en Binche-Turnhout. Ze zullen ook samen "robuustheidstests" uitvoeren om de impact van geplande werken in kaart te brengen. Naast de kortetermijnmaatregelen die beide spoorbedrijven opstelden, komt er een gemeenschappelijk "punctuality improvement program" voor de periode 2019-2022.

“Stiptheid realistischer meten”

Dutordoir wil ook de stiptheid van de treinen op een realistischere manier gaan berekenen, waarbij er ook rekening wordt gehouden met gemiste aansluitingen en afgeschafte treinen. “We moeten de echte ervaringen van klanten gaan meten.”

Volgens Dutordoir geeft de huidige wijze waarop de stiptheid wordt gemeten, niet weer wat de klanten echt beleven. “Ik wil in 2019 werken aan een KPI (key performance indicator, of prestatie-indicator, red.) die de echte klantenbeleving meet, rekening houdend met aansluitingen en afgeschafte treinen, want die zijn nog veel penaliserender voor de reiziger dan vertragingen.”

Meer algemeen zei de NMBS-topvrouw dat het tijd is dat de spoorwegmaatschappij “een klantenbedrijf” wordt. “We moeten uitgaan van het potentieel van echte klanten in echte treinen, en op basis daarvan robuuste vervoersplannen uitwerken.”