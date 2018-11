NMBS en Infrabel op het matje bij minister Bellot: “Gedaan met excuses, tijd voor oplossingen” LH

27 november 2018

18u41

Bron: Belga 0 Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) gaat in de loop van de komende weken de CEO's en de raden van bestuur van NMBS en Infrabel samenroepen. "Ik verwacht van iedereen dat ze zich inzetten voor het verbeteren van de dienstverlening aan de reizigers en zich engageren om beter samen te werken.” De minister reageerde daarmee op de berichtgeving over de lage tevredenheid van de NMBS-klanten.

Sinds de krant De Tijd dinsdagochtend berichtte over de kelderende tevredenheidscijfers van de NMBS-klanten, hoorde Bellot naar eigen zeggen tal van tegengestelde verklaringen en excuses. "Ik ga de directies vragen excuses en verwijzingen naar externe oorzaken achter zich te laten en efficiënte oplossingen voor interne problemen te zoeken", zo verklaarde hij.

Bellot wijst erop dat de regering 5,3 miljard euro heeft vrijgemaakt voor investeringen, en dat de besparingen gerealiseerd werden in de exploitatiebudgetten, en niet in de investeringen ten dienste van de reizigers. De minister herinnert eraan dat de besparingen 1,2 miljard euro over vijf jaar bedragen, "en niet drie miljard euro zoals sommige partijen willen laten geloven".

Daarnaast wijst Bellot erop dat er werkzaamheden moeten plaatsvinden om het spoornet te moderniseren, maar dat de impact van de werven op de reizigers "maximaal beperkt" moet worden via nachtwerk, weekendwerk en werkzaamheden buiten de spits. De twee bedrijven moeten volgens de minister nauw samenwerken om tot pragmatische oplossingen te komen.

Bellot zei tot slot nog dat hij ook vorig najaar al een gesprek had met de CEO's van beide bedrijven om hen aan te sporen om de stiptheidscijfers te verbeteren. Op initiatief van de ondernemingen zijn er toen maatregelen genomen. “Jammer genoeg moet ik vandaag vaststellen dat overtuigende resultaten uitblijven", aldus de minister.