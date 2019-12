NMBS en Infrabel krijgen elk boete van 550.000 euro voor treinramp in Buizingen Verdeelde reacties bij slachtoffers Wouter Hertogs

03 december 2019

10u42

Bron: Belga/WHW 22 Op het proces over de treinramp in Buizingen heeft de Brusselse politierechtbank zopas de NMBS veroordeeld tot een effectieve boete van 550.000 euro. Infrabel kreeg een boete van 550.000 euro opgelegd, waarvan de helft met uitstel. De treinbestuurder kreeg geen straf. Volgens de rechtbank reed de treinbestuurder op 15 februari 2010 door een onoplettendheid door een rood signaal, maar hadden de beide spoorbedrijven de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen, om in een dergelijk scenario een ongeval te vermijden. En dat hebben ze volgens de politierechter niet of onvoldoende gedaan. Bij de treinbotsing vielen bijna tien jaar geleden 19 doden en meer dan 300 gewonden.

Volgens de rechtbank zijn er overvloedige materiële aanwijzingen die erop wijzen dat de bestuurder van de P-trein voorbij een rood sein is gereden. Zo was hij even voordien voorbij een sein gereden dat op dubbel geel stond, waardoor hij moest weten dat het volgende sein op rood zou staan. Alle geregistreerde gegevens wijzen er ook op dat het bewuste sein wel degelijk op rood stond.



De man reed echter met een locomotief die uitgerust was met een archaïsch veiligheidssysteem, en niet meer voldeed aan de wettelijke vereisten, terwijl er in dezelfde trein een andere locomotief was die uitgerust was met een recenter veiligheidssysteem. “Met een andere locomotief had de ramp waarschijnlijk niet plaatsgevonden”, luidde het vonnis.

Veiligheidsmaatregelen

De treinbestuurder is mee verantwoordelijk voor het ongeval, maar de zwaarste fout ligt bij Infrabel en de NMBS, aldus de rechter. “De treinbestuurder is de laatste schakel in de veiligheidsketen, hij mag nooit de enige garantie op veiligheid zijn”, klonk het in het vonnis. Voor de treinbestuurder werd enkel de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken. De man kreeg verder geen straf.



Volgens de politierechtbank was het de verantwoordelijkheid van de spoorbedrijven om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om in een dergelijk scenario een ongeval te vermijden. En dat hebben ze volgens de rechter niet of onvoldoende gedaan.

Met een andere locomotief had de ramp waarschijnlijk niet plaatsgevonden Politierechter

Spoorwissel

Infrabel werd verantwoordelijk gehouden omdat het het AVG-communicatiesysteem had weggehaald in het station van Halle, hoewel dat volgens de rechtbank had kunnen bijdragen tot de veiligheid. Daarnaast had Infrabel beslist twee treinen te laten kruisen zonder een spoorwissel te voorzien. “Die spoorwissel had de ramp kunnen vermijden”, aldus de rechtbank. “Er is beslist om de treinen te laten kruisen om op die manier een vertraging van 10 minuten in te halen.”

Volgens de rechtbank hebben de NMBS en Infrabel niet de nodige lessen getrokken uit de treinramp van Pécrot in 2001 (met 8 doden en 21 gewonden, nvdr.), en zijn hun fouten veel groter dan die van de treinbestuurder. De NMBS kreeg een effectieve geldboete van 550.000 euro opgelegd. Infrabel werd veroordeeld tot een boete van 550.000 euro waarvan de helft met uitstel.

Gemengde reacties bij nabestaanden

De treinbestuurder zelf wenste niet te reageren na de uitspraak. “Hij is wel tevreden dat het hierbij afgelopen is. Iedereen heeft er baat bij dat hier een punter achter gezet wordt. Ook is hij tevreden dat een deel van de fout aan zijn werkgever is toegeschreven”, aldus zijn advocaat Dimitri de Béco.

De meeste slachtoffers reageerden opgelucht na het vonnis. “Ik ben tevreden dat zowel de bestuurder, maar vooral de NMBS en Infrabel veroordeeld zijn”, reageert Anita Mahy, “deNMBS en Infrabel zijn de grootste verantwoordelijken. Zij zijn in gebreke gebleven. Zelfs als hij al door het rood is gereden, dan nog mag zo’n menselijke fout niet tot een ongeval leiden.” De beklaagden kunnen nog in beroep gaan tegen het vonnis. Een horroscenario voor Mahy. “Dat zou echt een .kaakslag zijn voor de nabestaanden. Als je een fout maakt moet je dit aanvaarden. Punt.” Ondanks de opluchting dat de verantwoordelijken gestraft zijn kijkt ze met een bang hart naar de toekomst. “Ik hoor dat er sociaal overleg is waarbij ze machinisten 12 uur aan een stuk willen laten werken. Moordtreinen creëer je zo! Als dat sociaal overleg er ook daadwerkelijk doorkomt zullen er nog vele ‘Buizingens’ voorkomen”, klinkt het fors. Andere slachtoffers waren minder tevreden met het vonnis. Giuseppe De Luca verloor zijn dochter Laurence bij de ramp. Hij had de treinbestuurder liever zwaarder bestraft zien worden. “Hij is voor mij de grote schuldige. Akkoord, de NMBS en Infrabel hebben zware fouten gemaakt maar hij is voor mij de hoofdverantwoordelijke voor de dood van mijn dochter. Hij heeft geen seconde geremd. Door zijn gebrek aan waakzaamheid ben ik mijn dochter kwijt.”

19 doden, 310 gewonden

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlak bij het station van Buizingen. De P-trein CR E3678 van Leuven naar ‘s Gravenbrakel botste om 08.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Het ongeval kostte het leven aan 19 mensen, onder wie de treinbestuurder van de IC-trein. Minstens 310 personen raakten gewond, onder wie ook de treinbestuurder van de P-trein, en de 2 treinbegeleiders van beide treinen.

Het Brusselse parket vorderde meteen een onderzoeksrechter, die het onderzoek in handen gaf van de federale spoorwegpolitie en een college van 5 experts aanduidde. Op 14 februari 2012 legden de deskundigen een eerste verslag neer na een zeer uitgebreide en grondige expertise, waarna de onderzoeksrechter een aanvullend verslag vroeg, dat werd neergelegd op 14 februari 2014.

Taalkwestie

Het onderzoek naar de treinramp werd vanaf 1 april 2014 overgenomen door het pas opgerichte parket Halle-Vilvoorde, en in september 2014 besloot de onderzoeksrechter de treinbestuurder van de P-trein, de NMBS en Infrabel in verdenking te stellen. Die onderzoeksrechter ging begin 2015 echter met pensioen, zodat het onderzoek moest overgenomen worden door een collega.

Intussen konden de vertegenwoordigers van Infrabel en de NMBS wel verhoord worden, maar vroeg de treinbestuurder de vertaling van een aantal stukken, liet hij zijn verhoor herhaaldelijk uitstellen en vroeg hij om het hele verdere onderzoek door een Franstalige onderzoeksrechter te laten voortzetten. Dat verzoek werd door de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling verworpen, waarna de man in juli 2016 uiteindelijk toch kon verhoord worden.

Eind september 2016 pas kon de onderzoeksrechter zijn onderzoek afsluiten, waarna het parket zijn eindvordering kon opstellen. In maart 2018 verwees de Brusselse raadkamer uiteindelijk de treinbestuurder, de NMBS en Infrabel door naar de politierechtbank in Halle. Daar diende de verdediging van de treinbestuurder meteen een verzoek tot taalwijziging in. Dat verzoek werd door de politierechtbank afgewezen, maar in beroep door de arrondissementsrechtbank wel ingewilligd.

Vonnis

Aanvankelijk eiste het openbaar ministerie nog drie jaar cel voor de treinbestuurder, maar het parket sloot zich plots aan bij de verdediging van de treinbestuurder. Die stelde in haar pleidooi dat moest gekeken worden naar wie de grootste fout had begaan, de bestuurder of de rechtspersonen NMBS en Infrabel. Voor de NMBS had het openbaar ministerie een effectieve geldboete van 700.000 euro geëist, en voor Infrabel een geldboete van 650.000 euro. De rechter was vandaag in haar vonnis, bijna tien jaar na de feiten, net iets milder voor beide spoorbedrijven.

De NMBS en Infrabel kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak.