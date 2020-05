NMBS en De Lijn hervatten normale dienstregeling RL

04 mei 2020

04u24

Bron: Belga 0 De NMBS en De Lijn hernemen maandag hun normale dienstregeling, al blijven er richtlijnen gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Concreet zal bij de NMBS vanaf 4 mei een maximaal treinaanbod van toepassing zijn, met uitzondering van een groot deel van de P-treinen van en naar Brussel en P-treinen die op woensdagmiddag en zondagavond rijden. Reizigers krijgen het advies zoveel mogelijk tijdens de daluren te reizen.

De treinen zullen met zoveel mogelijk wagons worden samengesteld. Mondmaskers zijn verplicht in de stations, op het perron en in de treinen. Ook wordt reizigers gevraagd de regels van sociale afstand te respecteren. "Als het kan worden vermeden, betekent dit niet naast elkaar zitten", aldus een woordvoerder. Treinbegeleiders kunnen de politie oproepen indien reizigers zich niet houden aan de regels.

Voorts blijven de schoonmaakmaatregelen lopen: treinen zullen regelmatig ontsmet worden. Ook in de stations is er extra reiniging, met extra aandacht voor oppervlakken waar reizigers mee in contact komen, zoals de tafeltjes, de handgrepen, de ticketautomaten of de hellingen.

De NMBS hervat vanaf 4 mei ook de assistentie aan personen met een handicap, slechtzienden en personen met beperkte mobiliteit. Dat zal gebeuren onder bepaalde voorwaarden. Zo zal de assistentie moeten gebeuren zonder fysiek contact en zal die minstens 24 uur op voorhand moeten worden aangevraagd.

De Lijn

Op 4 mei wordt ook de normale dienstregeling hervat bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn zoals op een schooldag, al zijn er nog wel een aantal uitzonderingen. Zo rijden de Antwerpse trams pas vanaf 15 mei weer normaal en zijn de nachtnetten voorlopig geschrapt. Ook de Lijnwinkels gaan pas open op 11 mei, samen met de andere winkels.

De belbussen van De Lijn rijden weer uit vanaf 11 mei. Reserveren voor die ritten kan wel al vanaf maandag. Ook bij De Lijn gelden een aantal richtlijnen en moeten alle reizigers ouder dan 12 jaar tijdens de hele rit een mondmasker te dragen. De chauffeur draagt eveneens een mondmasker als hij reizigers vervoert.

