NMBS beveiligt 22 stations met betonblokken tegen terreur Mathias Mariën

12 april 2018

18u18

Bron: eigen berichtgeving 15 Vervoersmaatschappij NMBS heeft aan 22 stations in België betonblokken geplaatst in de strijd tegen terreur. Onder andere de drie grote stations in Brussel zijn vanaf nu extra beschermd.

Bij NMBS benadrukken ze dat de ingreep niet betekent dat de dreiging in en rond de stations is gestegen. “Dit is een preventieve ingreep”, zegt woordvoerder Bart Crols. “Het is de bedoeling om de toegang tot stations en de pleinen te bemoeilijken”, zegt Crols.

“Een specifieke aanleiding is er zeker niet. Het plan lag al een tijdje op tafel en past binnen het kader van de beveiligingsmaatregelen.”