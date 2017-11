NMBS betaalt voor 3 miljoen euro kredietdagen uit kv

Bron: Belga 0 BELGA Elke werknemer mag maximaal 35 kredietdagen cumuleren, maar dat zijn er vaak meer. De NMBS is van plan een deel van de kredietdagen van haar personeel uit te betalen. Dat zou, zo schatten insiders, ongeveer 3,1 miljoen euro kosten, melden De Tijd en L'Echo vandaag.

Kredietdagen zijn compensatiedagen voor het personeel omdat bij de NMBS een 36-urige werkweek is ingevoerd, maar in de praktijk 40 uur wordt gewerkt. Elke werknemer mag maximaal 35 kredietdagen cumuleren, maar door de werklast hebben veel mensen die limiet overschreden. Als ze al die dagen opnemen, dreigt de werking van de NMBS ernstig te worden verstoord.

Daarom gaat de NMBS alle dagen boven de 35 uitbetalen. 3.141 spoorwegmensen hebben, zo schat de NMBS, meer dan 35 kredietdagen opgebouwd, vooral treinbestuurders en treinbegeleiders. Dat komt neer op 23.334 vakantiedagen.

Werknemers met 30 tot 35 kredietdagen zullen kunnen kiezen of ze uitbetaald willen worden of niet. Voor die optie komen 4.228 mensen in aanmerking, goed voor 32.611 dagen. Ook hier gaat het vooral om treinbegeleiders en -bestuurders. Samen zijn meer dan 7.300 NMBS-werknemers bij de operatie betrokken met in totaal net geen 56.000 nog op te nemen kredietdagen.