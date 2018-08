NMBS betaalt recordbedrag van 4,1 miljoen euro om graffiti van treinen te halen lva

11 augustus 2018

04u54

Bron: Belga 0 De NMBS heeft vorig jaar een recordbedrag van 4,1 miljoen euro moeten betalen om graffiti te verwijderen van haar treinen. Dat meldt De Tijd zaterdag.

Bij de spoorwegmaatschappij hebben ze het afgelopen jaar 132.800 m² graffiti moeten wegspuiten van de treinstellen. Dat was het jaar voordien 116.400 m². Het is bijna 40.000 m² meer dan in 2015 en 90.000 m² meer dan acht jaar geleden. Het kostte de NMBS vorig jaar dus 4,1 miljoen euro, tegenover 3,6 miljoen euro een jaar eerder. In acht jaar is er sprake van meer dan een verdrievoudiging (1,1 miljoen euro in 2010).

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB spendeerde vorig jaar 456.000 euro om 75.000 tags, graffiti en wildgeplakte affiches en stickers te verwijderen in de metrostations. Daar kwam nog eens 368.000 euro bij om die te verwijderen van de voertuigen.

Bij De Lijn valt het nogal mee, met vorig jaar slechts een tiental gevallen, vooral op de kusttram. Voor heel 2017 kostte het verwijderen van graffiti de Vlaamse vervoersmaatschappij amper 50.000 euro.