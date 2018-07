NMBS betaalde vorig jaar bijna 540.000 euro terug aan vertraagde reizigers kg

17 juli 2018

17u56

Bron: Belga 0 Ruim 54.000 treinreizigers dienden vorig jaar een aanvraag tot compensatie in bij de NMBS nadat hun trein vertraging opliep. Er werd 539.405 euro uitbetaald, de helft minder dan in het "uitzonderlijke jaar" 2016, zo werd vandaag vernomen van de NMBS.

Treinreizigers dienden vorig jaar 46.110 aanvragen in voor occasionele vertragingen (van minstens zestig minuten, 100 procent terugbetaald) en 7.910 aanvragen voor herhaalde vertragingen in een periode van zes maanden (naargelang de vertragingen 25 of 50 procent terugbetaald). De NMBS betaalde respectievelijk 199.332 euro en 340.073 euro uit.

Het aantal aanvragen en de uitgekeerde bedragen liggen in lijn met eerdere jaren, na een uitzonderlijk jaar 2016, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. In 2016 piekte het aantal aanvragen voor vertragingen van meer dan zestig minuten tot ruim 194.000. Volgens de NMBS was dat omwille van een aantal stakingen. Voor alle vertragingen samen werd toen maar liefst voor 1,17 miljoen euro aan compensaties uitbetaald.

Meeste aanvragen aanvaard

Treinreizigers kunnen een volledige terugbetaling vragen wanneer hun trein minstens zestig minuten vertraging heeft. De helft wordt terugbetaald wanneer er in een periode van zes maanden minstens tien vertragingen waren van dertig minuten, en er is een compensatie van 25 procent indien een trein binnen de zes maanden minstens twintig keer een kwartier te laat was. Vier op de vijf compensatieaanvragen worden aanvaard.