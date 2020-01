NMBS bestelt slecht toegankelijke wagons: "Onbegrijpelijk” HAA

13 januari 2020

17u40

Bron: Belga 10 Dat de NMBS opnieuw wagons wil bestellen die niet matchen met de perronhoogtes, waardoor ze slecht toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit, kan er bij CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh niet in. "Onbegrijpelijk dat de NMBS ondanks negatieve reacties, nu doodleuk hetzelfde gebrekkig toegankelijke treinmateriaal bestelt."

De NMBS wil opnieuw wagons van het type M7 aankopen, wagons waarvan de hoogte van het opstapje niet overeenkomt met de hoogte van de perrons. Dat maakt ze slecht toegankelijk voor personen met een fysieke beperking. "Onbegrijpelijk", zeggen ze bij de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap

De NMBS benadrukt dat er wel degelijk rekening werd gehouden met personen met een handicap. "Die M7's zijn dubbeldekwagons en zijn absoluut nodig om de stijging van het aantal passagiers op te vangen. We gaan ervoor zorgen dat alle treinen een multifunctioneel rijtuig hebben, een grote open ruimte met een aangepast toilet en aangepast intercomsysteem", klinkt het daar.



CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh vindt de keuze onbegrijpelijk. "De investering voor de nieuwe treinen is groot, en de ambitie op het vlak van toegankelijkheid moet dus even groot zijn. Daarom is het onbegrijpelijk dat de NMBS, ondanks de negatieve reacties en acties allerhande, nu doodleuk hetzelfde gebrekkig toegankelijk treinmateriaal bestelt", zegt hij.

Volgens Van den Bergh zit het probleem hem vooral in de instaphoogte van de nieuwe treinen. "Anno 2020 zou je toch mogen verwachten dat je vanop moderne perrons naadloos de trein op en af zou moeten kunnen geraken, ook met een rolstoel." Volgens Van den Bergh is het aan minister voor Mobiliteit François Bellot (MR) om in te grijpen. "De regering heeft bij de eerste bestelling gezegd dat er geen nieuwe treinen besteld zouden worden zonder eerst de kwaliteit van het geleverde materieel te evalueren. Dat lijkt ook mij nog steeds de beste optie, niet in het minst op vlak van toegankelijkheid.”