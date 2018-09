NMBS bant pen en papier: bedrijf laat duizenden smartphones en tablets aanrukken HR

10 september 2018

21u11

Bron: Belga 0 De raad van bestuur van spoormaatschappij NMBS heeft maandag knopen doorgehakt in een aantal dossiers. Naast enkele benoemingen aan de top van het bedrijf trekt de vervoersmaatschappij ook een externe IT-partner aan. Ook opmerkelijk: pen en papier moeten verdwijnen. De komende jaren worden duizenden tablets en smartphones geleverd.

De verschillende beslissingen moeten de NMBS moderniseren en de structuur in lijn brengen met de basisprioriteiten van het bedrijf, namelijk de klant, stiptheid en veiligheid, klinkt het in een persbericht.

"Op alle niveaus in de onderneming wordt pen en papier vervangen door eigentijdse communicatiemiddelen, zodat de medewerkers over efficiënte en moderne tools beschikken om vlot en snel te communiceren met de klanten en met elkaar." Eerder dit jaar lanceerde de NMBS al een openbare aanbesteding voor de aankoop van zo'n 13.500 smartphones, 7.000 tablets en 6.000 smartwatches. Die toestellen worden vanaf volgend jaar in gebruik genomen.

Externe IT-partner

Om de digitalisering van het bedrijf te versnellen, heeft de spoormaatschappij een externe IT-partner aangetrokken. "Historisch beschikt NMBS intern niet over alle juiste resources en ontwikkelingscapaciteit die beide een sterke impact hebben op de snelheid waarmee iets wordt geïmplementeerd om die noodzakelijke digitale transformatie te realiseren. NMBS ging daarom op zoek naar een externe partner met grote expertise om de ontwikkelingen van IT-oplossingen snel en kostenefficiënt vorm te geven." Met de IT-partner wilde NMBS onder meer het aantal aangeboden IT-diensten (waaronder topniveau aan cybersecurity) uitbreiden en meer inzetten op de "cloud". Het gaat om een kadercontract van 7 jaar. Het bedrijf zegt nog te blijven investeren in de eigen IT-diensten.

Wijzigingen aan de top

Het bedrijf voert ook een aantal wijzigingen door aan de top. Naast het directiecomité, komt er op voorstel van topvrouw Sophie Dutordoir een executive committee. Daarin zetelen naast de leden van het directiecomité ook "de verantwoordelijken van enkele andere directies". "De omvang van de uitdagingen en prioriteiten waarvoor de NMBS staat, noodzaakt immers een absolute alignering, betrokkenheid en implicatie van alle operationele en ondersteunende activiteiten, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van de beslissingen."

De huidige directie Transport verdwijnt en in de plaats komt een directie Transport Operations, die zich bezighoudt met de stiptheid en en exploitatieveiligheid, en een directie Passenger Transport and Security. Die laatste focust op de reizigers, bijvoorbeeld rond communicatie, omkadering en veiligheid.

David Carliez stapt over van de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga en wordt directeur Transport Operations, verantwoordelijk voor het treinverkeer. Gerd De Vos, nu reeds General Manager bij de Directie Technics, neemt op 1 oktober de leiding over van de hele directie Technics. Hij volgt er Richard Gayetot op, die met pensioen gaat. Vincent Alsteens maakt dan weer de overstap van treinbouwer Bombardier en zal de directie Technics, die instaat voor het rollend materiaal, versterken.